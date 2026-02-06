«Les Vulnérables», un conte théâtral au Théâtre Denise-Pelletier

La compagnie Singulier Pluriel s’apprête à présenter Les Vulnérables, une œuvre théâtrale unique en son genre, à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier à Montréal.

Cette production, qui se déroulera du 10 au 28 mars 2026, promet d’emmener le public dans un voyage entre le cabaret berlinois, le thriller et le théâtre de l’intime, tout en explorant les liens complexes entre mémoire individuelle et histoire collective.

Les Vulnérables raconte l’histoire de Cecilia, une femme vivant à Buenos Aires en 2024, qui perd la mémoire de son enfance. Son fils Emilio, un artiste de théâtre, décide de l’interner. Avant de partir, Cecilia lui demande de retrouver son passé, symbolisé par un accordéon, et de chercher Estelle Béliveau à Montréal. Emilio se retrouve alors près de la station de métro Lionel-Groulx, où il rencontre Estelle, une ancienne vedette de cabaret devenue directrice du Refuge des Vieux Comédiens.

Une Œuvre Interdisciplinaire et Poétique

Cette tragicomédie, baignée de poésie et de politique, prend la forme d’un conte théâtral interdisciplinaire. Elle intègre musique, objets marionnettiques et présences fantomatiques pour créer un théâtre de fortune qui célèbre l’imaginaire.

La pièce met en vedette les acteurs Víctor Cuéllar (Vick), Guillaume Champoux (Blanc) et Julie Vincent (Djou).

Les Vulnérables cherche à explorer les liens entre le Québec et l’Amérique latine, en mettant en lumière les histoires personnelles et collectives qui façonnent notre compréhension du passé.

