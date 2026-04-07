Couple ouvert sort «50 Dates Désastreuses»

Les humoristes Thomas Levac et Stéphanie Vandelac, du balado Couple ouvert, lancent un nouveau livre intitulé 50 Dates Désastreuses, disponible dès aujourd’hui. Ce recueil explore avec humour et sans complexe les mésaventures amoureuses les plus improbables, tirées de leur balado.

Le livre compile des anecdotes véridiques racontées par les auditeurs du balado. Parmi les histoires, on découvre un homme persuadé de pouvoir canaliser l’énergie de l’univers pour améliorer son anatomie, une femme qui s’endort dans les toilettes d’un bar en pleine rencontre, ou encore un amant obsédé par l’hygiène au point d’imposer un protocole digne d’un bloc opératoire.

Les auteurs, à travers ces témoignages, mettent en lumière les absurdités et les catastrophes sexuelles qui peuvent survenir lors de rendez-vous, tout en gardant une approche humoristique et légère.

Les histoires présentées dans 50 Dates Désastreuses proviennent du segment culte du podcast Couple ouvert, où les animateurs lisent les anecdotes envoyées par les auditeurs.

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