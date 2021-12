Spectacle: Mika au Centre Bell ce printemps

La sensation pop Mika sera de retour à Montréal au printemps. Il sera en spectacle le samedi 9 avril au Centre Bell.

L’artiste de calibre international qui s’est fait connaître avec les succès accrocheurs Grace Kelly et Relax, Take It Easy s’arrêtera dans la métropole dans le cadre de sa tournée For The Rite Of Spring.

Pour la petite histoire, la photo de son affiche de tournée a été prise en février à Montréal, pendant la pandémie, raconte le chanteur dans une publication Instagram.

Il faisait -2 °C dehors. […] Ces fleurs symbolisent la promesse du printemps et toute la joie et la musique qui s’annoncent. Mika

Mika décrit For The Rite of Spring comme «une célébration émotive et colorée de nos retrouvailles» après des mois d’isolement.

Mika s’arrêtera également dans cinq autres villes nord-américaines ce printemps, dont Québec, Saguenay, Toronto et New York. D’autres dates de tournées seront annoncées prochainement.

Ce sera notamment l’occasion pour le public de voir l’artiste interpréter sur scène les chansons de son plus récent album, le sombre et personnel My Name Is Michael Holbrook.

Les billets seront mis en vente ce vendredi via le promoteur evenko.