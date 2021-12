Denis Villeneuve nommé aux Golden Globes pour «Dune»

Le Dune de Denis Villeneuve fait belle figure parmi les films nommés au prochain gala des Golden Globes. Il est notamment cité dans la catégorie du Meilleur film dramatique.

Le cinéaste québécois est aussi personnellement nommé pour la réalisation de Dune, une adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert.

Aucun acteur de la méga production, dont font partie Thimothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, ne figure toutefois dans les catégories dédiées aux performances.

The Power of the Dog nommé sept fois

La coproduction québécoise The Power of the Dog se démarque par ailleurs avec ses sept nominations. Le long métrage de Jane Campion produit par Roger Frappier concourt entre autres dans les catégories Meilleur film dramatique, Meilleur réalisation et Meilleur scénario.

Les acteurs Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst sont également en nomination pour leurs performances dans ce film.

The Power of the Dog et Belfast sont les films les plus cités aux Golden Globes. Du côté des séries, les productions Succession, Ted Lasso et The Morning Show sont en tête des nominations.

La 79e cérémonie des Golden Globes se tiendra le 9 janvier prochain. La liste complète des nominations est offerte ici.