Prendre un moment pour soi avec «Live Slow Die Wise» de Geoffroy

Geoffroy fait paraître Live Slow Die Wise, un troisième album qui s’écoute comme on médite: au rythme de notre respiration, lente et tranquille. Louis-Jean Cormier a par ailleurs coréalisé celui-ci.

L’auteur-compositeur-interprète québécois offre un ensemble sensible et intime, dont l’harmonie rappelle parfois celle du blues de Chris Isaak. On pense notamment à Cold World et As My Old Man Always Said.

D’autres pièces, comme la magnifique Santa Catalina ou encore Sweetpie et Life As It Comes, nous ramènent à l’essentiel, qu’il s’agisse de liberté, de vulnérabilité, d’affection ou de partage.

À noter que Geoffroy présentera Live Slow Die Wise à son public le 11 mars au MTelus.