Musique: le deuxième doigt d’honneur de David Jalbert

L’auteur-compositeur-interprète David Jalbert ouvre davantage ses horizons sur Le doigt d’honneur Tome II, son septième album.

Parfois country, parfois pop – particulièrement sur Follow Me – et parfois un heureux mélange des deux, le recueil a été réalisé par Jeff Grenier qui a notamment travaillé avec Vilain Pingouin, Hugo Lapointe, Laurence Doire, et William Deslauriers.

Plusieurs collaborateurs tels que Matt Lang, Sally Folk, Jipé Dalpé et Sir Pathétik ont également participé à l’enregistrement.

Intitulé Le doigt d’honneur Tome II, le nouvel opus fait suite à son dernier album lancé en mars 2020, Le doigt d’honneur.

On vous le recommande pour partir sur la route, les fenêtres baissées!

L’album Le doigt d’honneur Tome II est assurément le fruit de nombreuses années d’apprentissage et d’expérience dans le milieu artistique. J’ai voulu me faire plaisir et m’éparpiller dans les sons que j’aime. Je l’ai d’abord fait pour moi, j’en avais besoin. David Jalbert

David Jalbert lancera Le doigt d’honneur Tome II ce samedi à 20h au National. L’album sera disponible sur toutes les plateformes dès vendredi.

Son précédant album, lancé en mars 2020, Le doigt d’honneur.