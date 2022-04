Sous le charme de Sara-Danielle et son EP «Another Self»

Sara-Danielle, voilà un nom à surveiller! Avec Another Self, son deuxième EP, l’autrice-compositrice-interprète montréalaise démontre une impressionnante maîtrise de son art.

Elle y aborde des questions d’identité sur le ton de la confidence. Sa voix chaude posée sur ses mélodies riches et entraînantes participe à créer une ambiance chaleureuse qui berce et captive l’auditeur tout au long des six magnifiques chansons que comporte le EP.

Son mélange de synth-pop, soul et R&B, véritable plaisir pour les oreilles, qui n’est pas sans rappeler la musique de la Torontoise Charlotte Day Wilson, a absolument tout pour plaire.

Disponible sur les plateformes d’écoute.