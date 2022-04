Félix Lemelin: un premier album pour le protégé de Lara Fabian

Le nom de Félix Lemelin ne vous dit peut-être rien au premier coup d’œil, mais votre souvenir s’éclairera peut-être si on vous rappelle que le jeune homme de 25 ans avait créé un véritable enchantement chez sa coach Lara Fabian, lors de son passage à La Voix, en 2018.

Lemelin avait ravi Lara dès les auditions à l’aveugle en interprétant Maudite promesse, et la chanteuse l’avait pris sous son aile jusqu’aux demi-finales de la compétition, où le participant avait finalement dû s’incliner devant sa camarade Miriam Baghdassarian. Cette dernière s’était alors hissée au rang de finaliste de cette sixième saison de La Voix.

Mais Lara Fabian n’a pas abandonné Félix Lemelin pour autant. Dès son élimination, elle avait promis à son protégé de lui écrire une chanson. Elle a tenu parole, plusieurs fois plutôt qu’une: c’est finalement quatre morceaux que Lara cosigne sur Seul à la fin, le premier album que Félix vient de lancer, dans une réalisation du réputé Scott Price (Céline Dion, Éric Lapointe, Marie-Élaine Thibert).

Non contente de lui offrir ses mots, la dame a également joint sa voix à celle de son jeune complice sur trois titres de Seul à la fin (Un mot à la fois, Chez nous et The Truth of Me).

«J’ai reconnu en Félix quelqu’un de ma famille, ma famille d’âme, a souligné Lara Fabian au sujet de son engagement. Il est unique, une sorte d’incarnation d’une très, très vieille âme…»

Félix Lemelin, auteur-compositeur-interprète, a également travaillé avec l’auteure-compositrice Gaëlle pour mitonner son premier projet solo, dont il a imaginé à peu près toutes les mélodies au piano.

Résulte de ces fructueuses collaborations 15 pièces, majoritairement en français, d’une pop très mélancolique épousant bien les jours de tranquillité, jasant d’amour, de rupture, de fragilité mentale, de l’importance de suivre son instinct et de reprendre les rênes de sa vie.

La voix de Félix Lemelin évoque, aux tournants de certains vers, celle de son collègue William Cloutier, vainqueur de Star Académie 2021.

Félix Lemelin assurera, avec le matériel de Seul à la fin, les premières parties des spectacles de Lara Fabian à Montréal, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 14, 15 et 16 juin, et au Centre Vidéotron de Québec le 21 juin.

L’album Seul à la fin est disponible en format physique et sur les plateformes numériques.