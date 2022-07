«Plage au Cirque»: en vacances en France avec le Cirque Éloize

Le Cirque Éloize passe beaucoup de temps dans les parcs cet été. Après que l’une de ses productions eut occupé l’un des Géants de Montréal complètement cirque, aux Jardins Gamelin, la compagnie québécoise se distingue également en Europe, au célèbre parc d’attractions du Futuroscope, à Poitiers, dans l’Ouest de la France.

Nos acrobates y présentent trois fois par jour le spectacle Plage au Cirque, une création originale conçue expressément pour cette résidence exceptionnelle. L’esprit de la production se veut un clin d’œil à l’atmosphère des vacances en bord de plage, en recréant une station balnéaire où se croisent des personnages hauts en couleur (vacanciers festifs, parents fatigués, lecteurs silencieux, célibataires en quête d’amour, DJ survolté). Au gré, bien sûr, de prouesses physiques, clownesques et théâtrales époustouflantes (fil de fer, roue Cyr, cerceau aérien, vélo trial, équilibre sur chaise à six mètres du sol, trampo-mur…).

Une scène du spectacle Plage au Cirque, du Cirque Éloize

Crédit : Futuroscope | Agence Zébrelle

Le Cirque Éloize s’élance, dans Plage au Cirque, sur une scène de 300 m² et une surface imprimée en fond de scène de 260 m². À coups de trois représentations de 20 minutes par jour, pendant 44 jours d’affilée, nos ambassadeurs auront donné 132 prestations à la fin de la saison estivale.

La troupe de 13 artistes est en place à Poitiers depuis le 16 juillet et y campera jusqu’au 28 août. Le parc du Futuroscope voit passer près de deux millions de visiteurs par année depuis sa fondation, en 1987.

«Nous sommes extrêmement fiers de cette première collaboration avec le Futuroscope qui nous a permis d’aller au bout de nos idées pour créer une expérience de divertissement, à la fois drôle, pleine de poésie et riche de sens. Ce nouveau spectacle rassemble toutes les expertises développées par Cirque Éloize au fil des ans, avec des numéros du plus haut niveau, une histoire originale et surprenante, déployés dans une ambiance festive et rassembleuse», a souligné Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize, dans un communiqué, lundi.

Des images du spectacle Plage au Cirque, du Cirque Éloize, à Poitiers, dans l’Ouest de la France. Crédit : Futuroscope | Agence Zébrelle