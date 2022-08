Yeehaw! Le premier rodéo de Lasso est lancé

Après des tentatives avortées en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, Evenko a finalement été en mesure de lancer la première édition de son festival country Lasso.

Sur le coup de 13 heures, au moment de l’ouverture des portes du site de l’événement, quelques centaines de personnes faisaient la file pour y entrer. Ce n’était toutefois pas suffisant pour donner lieu à une course aux meilleures places devant les barrières des deux scènes principales où se produiront Old Dominion et Dierks Bentley en soirée.

Dans l’heure qui a précédé le premier concert de la journée, celui de la Canadienne Skyamore, les festivaliers se sont faits plus nombreux. Certains ont profité des divers kiosques d’animation des partenaires de l’événement, et de quelques installations qu’on aurait crues plus «western», en lien avec la thématique. Pas de taureaux mécaniques en vue, mais au moins un ranch mis sur pied par un constructeur automobile américain qui commandite l’événement.

Sinon, l’ensemble est très semblable au site d’Osheaga. Même la grande roue y est. Autrement, la superficie a été retranchée étant donné qu’il y a moins de scènes et il y a eu quelques modifications aux décors des emplacements à égoportraits.

En plus des produits dérivés des différents artistes de la programmation, le festival Lasso propose également sa gamme de produits. On y trouve notamment des chapeaux de cowboy aux teintes traditionnelles, mais aussi en rose pétant ou orange, de même que t-shirts, casquettes, foulards, sacs réutilisables ou chaises de camping.

Des gens de partout

Quant aux festivaliers rencontrés par Métro, ils arrivent d’un peu partout au Canada. Des gens de Joliette, Sainte-Anne-des-Plaines, Montréal et Québec circulaient sur le site en après-midi, tout comme plusieurs résidents de l’Ontario. Les organisateurs n’étaient d’ailleurs pas les seuls à avoir hâte de pouvoir lancer l’événement: plusieurs des visiteurs croisés s’étaient procuré leur laissez-passer dès l’annonce de la création de celui-ci en décembre 2019. Ils étaient donc très heureux de pouvoir profiter de leur investissement, trois ans plus tard.

Avec la collaboration de Naomie Gelper.