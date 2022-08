Performances éclatées à Verdun

Photo: Gracieuseté OK LÀ!

OK LÀ! organise un événement d’arts performatifs dans Verdun, le 20 août.

Les arts exploratoires comme la musique expérimentale et le cinéma performatif vous transportent? L’événement hétéroclite organisé par OK LÀ! le 20 août, à Verdun, sera certainement dans vos cordes, avec son mélange d’installation sonore, de projections vidéo et d’improvisation au drum, DJ en prime!

L’événement gratuit, limité à 200 personnes, se déploiera sur l’esplanade du stationnement Éthel.

Les artistes au programme? D’abord, dès 12 h, Martín Rodríguez proposera un happening radiophonique, qui sera diffusé dans les enceintes de la Promenade Wellington et sur les ondes du 106,7 FM.

Au cours de la journée, on verra également à l’œuvre l’artiste Nathalie Bujold, qui fera une performance de projections vidéo, ainsi que les musiciens Alex Zhang Hungtai (anciennement de Dirty Beaches) et Greg Fox, qui, tous deux en selle derrière leur batterie, offriront une prestation improvisée.

Notons que le tandem remplace Claire Rousay, qu’un accident de voiture a laissée «un peu maganée» (a little banged up), a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Elle se porte heureusement mieux – comme en témoigne l’autoportrait de la musicienne exhibant son collier cervical – mais elle ne peut ni voyager ni se produire en spectacle pour le moment, nous indiquent les organisateurs d’OK LÀ!

Finalement, le DJ Tobias Rochman, moitié du groupe électronique montréalais Pelada, fera se déhancher la petite foule.

20 août, 12 h à 22 h, au stationnement Éthel (4000, rue Éthel)