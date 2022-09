Entrez dans la danse avec Naomi

Si l’artiste multidisciplinaire Naomi était surtout connue pour sa carrière de danseuse professionnelle, c’est à notre tour de nous déhancher sur les mélodies chaudes de son tout premier album éponyme, paru le 9 septembre dernier.

En effet, les paroles libératrices et empowering jumelées aux influences RnB, pop et house qui rythment les chansons inspirent l’élan de la danse.

Celle qui partage sa vie avec le rappeur Rymz, qui collabore d’ailleurs sur une des chansons de l’opus, s’inspire de ses précédents chagrins d’amour infligés par d’anciennes flammes pour ses textes souvent en franglais.

Danseuse professionnelle, chorégraphe et actrice, Naomi a choisi d’ajouter le chant à son curriculum, épaulée par l’autrice-compositrice-interprète Béatrice Martin, mieux connue sous le pseudonyme Cœur de pirate, qui l’a choisie comme première artiste à rejoindre les rangs de sa maison de disques, Bravo musique.

Naomi a d’ailleurs pu compter sur l’aide de cette dernière pour l’écriture de son premier disque, en plus des services de Gary Wide à la réalisation et au soutien à la composition. Le mixage et le matriçage ont respectivement été confiés à Tim Buron et à Marc Thériault.

L’album Naomi de Naomi est disponible sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement depuis le 9 septembre.