Pierre Kwenders remporte le prix Polaris pour son dernier album

L’auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders a remporté lundi soir le prix Polaris pour son troisième album solo sensuel, José Louis and the Paradox of Love.

Le prix, qui existe depuis 2006, récompense «les artistes ayant créé des albums de musique canadiens de renom» et est assorti d’une bourse de 50 000 $. Le ou la gagnant.e est déterminé.e par les 11 membres d’un grand jury le jour même du grand gala annuel.

C’est finalement après minuit, au terme d’une longue soirée où tous les artistes en nomination ont livré des performances musicales en direct, que la prestigieuse récompense a été remise à Pierre Kwenders.

Dans son discours de remerciement, l’auteur-compositeur-interprète a tenu à souligner la collaboration de plusieurs personnes à son album, dont Win Butler – récemment visé par des allégations d’inconduite sexuelle – et Régine Chassagne du groupe Arcade Fire.

Le Québec de plus en plus reconnu

Pierre Kwenders – qui en était à sa deuxième présence sur la courte liste du prix Polaris – était en lice avec neuf autres artistes canadien.ne.s, dont trois basé.e.s au Québec: la compositrice Ouri pour son album Frame of a Fauna, Hubert Lenoir pour PICTURA DE IPSE: Musique directe et l’Acadienne (mais Québécoise d’adoption) Lisa LeBlanc pour Chiac Disco.

Depuis la création du prix Polaris, il y a 16 ans, seulement sept artistes ou formation du Québec l’ont remporté. Il s’agit de Patrick Watson (2007), Karkwa (2010), Arcade Fire (2011), Godspeed You! Black Emperor (2013), Kaytranada (2016) et Backxwash (2020).

José Louis and the Paradox of Love, sur lequel Pierre Kwenders chante et rappe en lingala, en français, en anglais, en tshiluba et en kikongo, est donc seulement le deuxième album (majoritairement) francophone à recevoir les honneurs.