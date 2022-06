Dans les coulisses de la tournée d’Hubert Lenoir

Que se passe-t-il dans les loges d’Hubert Lenoir? La rockstar québécoise de l’heure est la vedette d’un documentaire de RAD, qui nous laisse entrer dans l’intimité de l’artiste en tournée.

Le réalisateur du mini documentaire Rockstar à la vie à la mort, Frédéric Lacelle, a obtenu un accès exclusif aux coulisses de l’artiste. On suit Hubert Lenoir dans sa van et sur scène au Québec et en France pendant qu’il présente son album PICTURA DE IPSE : Musique directe pour la première fois depuis sa série de concerts aux États-Unis.

On le suit, notamment, à l’arrière-scène de son important spectacle aux Francos de Montréal, le 14 juin dernier, ainsi que ceux à la Maroquinerie de Paris, qui affichaient complet. Les images donnent l’impression d’y être en chair et en os.

En entrevue, on assiste aussi à plusieurs confidences de l’auteur-compositeur-interprète qui a connu une ascension fulgurante dans les dernières années. La popularité et la gloire, c’est «pour le meilleur pour le pire», affirme-t-il.

Hubert Lenoir revient d’ailleurs sur la manière dont il a vécu le succès monstre de son premier album Darlène, ainsi que sur la réception ultra positive de son deuxième album PICTURA DE IPSE: Musique directe, pourtant moins accessible, selon lui.

Disponible gratuitement sur YouTube.