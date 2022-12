Les envoûtants «Mirages» de Joé Napoléon

Joé Napoléon, que l’on connaît comme chanteur au sein de groupe hard rock Uubbuurruu, fait paraître un premier album solo, Mirages, sous son nouveau projet francophone.

La pochette de Mirages, avec son décor artisanal western, donne le ton : Joé, tout en noir, pose vêtu de son blouson de cuir de rockeur et coiffé d’un chapeau plat à large bord en feutre devant des draps beige et ocre reproduisant un environnement désertique.

Mirages de Joé Napoléon. Photo : Audiogram

L’auteur-compositeur-interprète, qui chantait et écrivait en anglais jusqu’à présent, change de cap avec son projet solo, troquant le son plus abrasif d’Uubbuurruu contre un indie-rock atmosphérique, propice à la contemplation et qui confère à sa voix haut perchée une touchante de vulnérabilité.

Ses mélodies rock planantes, qui font la part belle aux guitares électriques et aux synthés, entremêlent de façon organique des influences country-folk (pensons à Aweille ou On s’en fout), parfois carrément country (la magnifique et poignante Cavalier solitaire ou Chien fou), en plus de touches rétro (Downtown), new wave, lo-fi (Paradis artificiels) et même psychédéliques (Le lycanthrope).

Ce projet, Joé Napoléon, qui s’est joint à Audiogram le printemps dernier, le mûrissait depuis longtemps, indique-t-il sur son site, et cela s’entend : le musicien a confectionné un assortiment envoûtant de 12 chansons mélodieuses qui se distinguent les unes des autres et qui sauront certainement plaire aux fans d’artistes comme Jonathan Personne ou Jesuslesfilles.

Mirages

Joé Napoléon

Audiogram