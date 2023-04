Cinq nouvelles œuvres d’art urbain à découvrir à Montréal

Avec le beau temps qui revient dans la métropole, on a de plus en plus envie de faire de longues promenades au soleil dans les rues de Montréal. C’est aussi une occasion d’admirer les nouvelles œuvres d’art et installations urbaines qui ont fait leur apparition dans la dernière année. Métro en a sélectionné cinq à découvrir.

Entrelacs

Crédit photo : Jinny Montpetit

Inaugurée en mai 2022, cette œuvre de Giorgia Volpe est inspirée des traditions ukrainiennes. En effet, elle rappelle la forme des pysanky, œufs traditionnels ukrainiens, et est constituée d’un entrelacement de rubans déployés tel un tissage. Par sa forme dynamique, elle transforme le point de vue des visiteur.euse.s selon leur emplacement.

L’artiste originaire du Brésil a travaillé en étroite collaboration avec la communauté ukrainienne de Rosemont–La Petite-Patrie, présente depuis le 19e siècle dans l’arrondissement, pour réaliser sa sa création. D’ailleurs, avec cette œuvre d’art public, la Ville de Montréal souhaite contribuer à la reconnaissance de la présence et de l’apport culturel de la communauté ukrainienne au sein de l’arrondissement.

Où? Au parc de l’Ukraine, situé au 770, rue Sherbrooke Ouest dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

La MUe de la Place Dupuis

Crédit photo : Olivier Bousquet

Cette exposition permanente d’œuvres murales est réalisée dans le cadre de «J’aime travailler au centre-ville», une initiative lancée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dans le but d’accélérer la relance du centre-ville. Le projet, réalisé par l’organisme MU, décore les murs du complexe Place Dupuis. On y retrouve notamment une œuvre murale de l’artiste montréalais Bryan Beyung.

Où? À la Place Dupuis, située au 845, rue Sainte-Catherine Est.

Les fleurs sont partout

Crédit photo: @LNDMRK/Twitter

Cette œuvre permanente de l’artiste visuel multidisciplinaire LeBicar est également réalisée dans le cadre de l’initiative «J’aime travailler au centre-ville». Fabriquées par Elephant Play et illuminées grâce à l’expertise de Lucion, les fleurs métalliques qui ont poussé sur la rue Sherbrooke rappellent celles de la rue Saint-Denis. Peut-être que d’autres apparaîtront ailleurs à Montréal? Le design de fleur est d’ailleurs la signature de l’artiste LeBicar, qui y voit un symbole simple de sa vision optimiste du monde.

Où? À l’angle des rues Sherbrooke Ouest et McGill College, au 770, rue Sherbrooke Ouest.

Metamorphosis

Crédit photo: @Paula_graffiti/Twitter

Cette œuvre a été peinte par l’artiste Gleo dans le cadre du festival MURAL le printemps dernier. Née à Cali, en Colombie, l’artiste visuelle aime conjuguer légendes sud-américaines et art urbain. Sur la murale Metamorphosis, on peut voir plusieurs fois le visage d’une femme ainsi que de gros yeux jaunes et des fleurs dans une palette de couleurs contrastée. Les fleurs, les couleurs, les yeux, les tatouages ​​et les formes géométriques sont des symboles très caractéristiques des œuvres de Gleo.

Où? Sur la rue Saint-Urbain, entre l’avenue des Pins et la rue Prince-Arthur Ouest, dans Le Plateau-Mont-Royal.

Route d’eau

Crédit photo: Gracieuseté/Centre PHI

L’édifice du Centre PHI prend vie grâce à cette installation multimédia interactive conçue par Sylvain Dumais et Phoebe Greenberg. La façade du bâtiment se transforme en une rivière grâce aux mouvements de vagues projetés sur les fenêtres de ses quatre étages de la rue Saint-Pierre. L’installation est accompagnée d’un poème original de Joséphine Bacon et d’une trame sonore de Kelly Nunes.

Où? À l’extérieur du Centre PHI, 407, rue Saint-Pierre.