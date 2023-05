Louise Latraverse se raconte dans «L’amour crisse»

La scène, c’est la vie de Louise Latraverse. C’est donc sur les planches que l’icône québécoise, reconnue pour sa finesse d’esprit, son franc parler et son humour, se racontera dans un tout nouveau spectacle, L’amour crisse. Et ses souvenirs s’annoncent hauts en couleur!

La tournée, qui s’amorcera l’automne prochain, s’arrêtera pour le moment dans 14 villes du Québec. À Montréal, Louise Latraverse se produira à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts le 28 novembre.

La grande artiste née en 1940 à Arvida relatera sa vie, qui « fut tout sauf un long fleuve tranquille », lit-on dans un communiqué, racontant « l’évolution d’une artiste, d’une femme, d’une audacieuse qui n’a peur ni des mots ni des tabous ».

Saviez-vous qu’elle a vécu à New York avec son mari, Emmett Grogan, figure notoire du mouvement hippie états-unien? Qu’elle s’est déjà soûlée avec l’actrice Elizabeth Taylor? Que la créatrice de Piece of My Heart, Janis Joplin, était la meilleure amie de son conjoint… et que les deux femmes ne s’aimaient pas vraiment? Voilà quelques parcelles des histoires que Louise Latraverse s’apprête à transmettre « sur le ton de la confidence, de l’irrévérence, de la passion ».

Et d’où vient ce titre, L’amour crisse, aussi savoureux qu’il nous apparaît libérateur? Il s’agit bien là de ce qu’avait répondu le plus franchement du monde Louise Latraverse à la question « De quoi la COVID ne viendra pas à bout? » durant l’émission spéciale de fin d’année d’En direct de l’univers en 2020. Une réponse mise systématiquement aux annales!

Le spectacle lui est venu à l’esprit alors que Louise Latraverse traversait un « moment de grand isolement puisque personne ne voulait la voir de peur de la contaminer » durant la pandémie. Cette réclusion involontaire l’a fait replonger dans les souvenirs qui composeront L’amour crisse, mis en scène par son ami Fernand Rainville.

Les billets ne sont pas encore en vente, mais pour connaître les dates des spectacles prévus, c’est ici.