Le CAM en tournée diffuse les arts dans les quartiers depuis 40 ans

L’Orchestre Métropolitain, ainsi que son directeur musical et chef principal Yannick Nézet-Séguin, est de nouveau de la programmation du CAM en tournée.

Depuis 40 ans, le Conseil des arts de Montréal (CAM) en tournée cultive la vitalité artistique dans tous les arrondissements de l’île en rendant accessibles une myriade d’activités culturelles (pour la plupart gratuites) alliant cinéma, danse, littérature, musique, théâtre, arts de rue, numériques et visuels.

La 40e saison du CAM en tournée, qui s’amorce aujourd’hui et s’échelonne jusqu’en mai 2024, propose 485 représentations de 101 œuvres sélectionnées aux résident.e.s de tous âges des 19 arrondissements et des 15 villes liées, dévoile un communiqué.

Ces créations égaieront les espaces tant intérieurs qu’extérieurs, les artistes au programme (88 organismes et collectifs artistiques en tout) conviant le public dans les maisons de la culture, les salles de spectacle et les bibliothèques ainsi que sur les pavés d’églises, dans les marchés, les ruelles ou les parcs.

La saison 2023-2024 du CAM en tournée réserve de nouveau des projets d’envergure. Soulignons le grand concert de l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal, des spectacles de l’Orchestre symphonique de Montréal dans les parcs et la Virée classique (sur l’Esplanade du Parc olympique) ainsi que La traversée du siècle, une odyssée de 12 heures ancrée dans l’œuvre de Michel Tremblay pour laquelle se sont alliés sept théâtres montréalais — du jamais-vu.

Notons en outre, du côté du volet anglophone, la série Shakespeare-in-the-Park de Repercussion Theatre.

Doté aujourd’hui d’un budget de 2 millions de dollars, le CAM en tournée est réalisé en partenariat avec les Maisons de la culture de Montréal et l’Association des diffuseurs culturels de l’île de Montréal.

Depuis son inauguration, en février 1984, ce programme de diffusion culturelle unique en Amérique du Nord a rendu possibles plus de 12 285 représentations, expositions, projections et autres activités artistiques. C’est dire combien le CAM en tournée est devenu « un pilier du développement des communautés artistiques en misant sur la démocratisation des arts et de la culture dans tous les quartiers », lit-on.

« Au fil du temps, [le CAM en tournée] a su rallier les forces vives du milieu artistique de la plus belle des façons, grâce à des collaborations fructueuses avec les partenaires de diffusion municipale, les piliers du cœur créatif de Montréal ainsi qu’avec les artistes de toutes disciplines confondues dans un même désir d’aller à la rencontre des publics montréalais et d’expérimenter l’art collectivement », déclare la directrice générale du CAM, Nathalie Maillé.

« Grâce aux propositions artistiques de qualité qui sont proposées, nous permettons à davantage d’artistes de rencontrer les citoyennes et les citoyens dans leurs milieux de vie. C’est par ce type de collaboration avec des partenaires clés, comme le Conseil des arts de Montréal, que nous réussissons à démocratiser l’accès à la culture, ce qui est au cœur de l’identité de la métropole », souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.