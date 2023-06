La comédie musicale «Waitress» en français à Montréal

La comédie musicale à succès de Broadway Waitress sera adaptée et jouée en français pour la première fois, et c’est au Québec que ça se passera, annonce Juste pour rire.

Le spectacle sera présenté au Théâtre St-Denis, à Montréal, dès le 22 juin 2024. La distribution sera quant à elle dévoilée à l’automne.

En se faisant confié par Broadway les droits pour la première mondiale francophone de Waitress, Juste pour rire affirme sa position de chef de file en production de comédies musicales au Québec, souligne la boîte de production. L’équipe québécoise travaillera étroitement avec l’équipe de créatrion originale, apprend-on.

Que raconte cette comédie, basée sur le film de 2007 mettant en vedette Keri Russell? Un concours de pâtisserie ravivera un rêve que Jenna, serveuse dans un diner de petite ville, coincée dans un mariage monotone, avait enfoui depuis longtemps. Ses collègues et un prétendant inopiné mettront la main à la pâte afin de l’aider à trouver la recette du bonheur.

« Nous avons été conquis par la fraîcheur de Waitress et nous sommes convaincus que le public québécois se reconnaîtra dans ce feel-good musical! », déclare le chef de la direction de la création du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon.

Cumulant déjà plus de 5 millions de billets vendus de par le monde, Waitress est la première comédie musicale de Broadway créée entièrement par des femmes. Elle est l’œuvre de l’autrice-compositrice-interprète Sara Bareilles (Love Song, Brave), de la scénariste Jessie Nelson (I Am Sam, Stepmom), de la chorégraphe Lorin Latarro (Into The Woods, Mrs. Doubtfire) et de la metteuse en scène Diane Paulus (Hair, Jagged Little Pill).

En traduisant Waitress, Juste pour rire n’en sera guère à sa première adaptation de classiques de Broadway. Grease, Chicago, Annie, Footloose et Mary Poppins, pour ne nommer que ceux-là, ont déjà fait l’objet d’une adaptation québécoise. Le producteur s’apprête d’ailleurs à présenter dès vendredi la comédie musicale Hair, mise en scène par Serge Denoncourt.

Forte de nombreuses récompenses, dont quatre citations aux prestigieux Tony Awards, Waitress a connu un succès retentissant à l’international.

Pour se procurer des billets, c’est ici.