L’ItalfestMTL animera la Petite Italie en août

Anciennement connu sous le nom de la Semaine italienne de Montréal, l’ItalfestMTL battra son plein du 4 au 20 août. Expositions d’art et de photographies, concerts musicaux d’artistes d’origine italienne, performances circassiennes, défilé de mode, opéra et concours de desserts animeront la Petite Italie, dans Rosemont–La Petite-Patrie.

La 30e édition du festival célébrant la culture italo-canadienne réservera au public une foule d’activités, offertes gratuitement, comme le veut la tradition. Seul le spectacle d’humour trilingue Italian All Stars of Comedy présenté en clôture au Collège Ahuntsic y dérogera.

Mais l’ItalfestMTL ne se contentera pas d’égayer le quartier gourmand de Montréal et ses alentours! Il se déploiera également à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies et dans le Quartier des spectacles, où se produiront notamment les auteurs-compositeurs-interprètes Michel Pagliaro, Francesco Il Mercante et Frank Moyo, tout comme l’artiste de cirque Élodie Sanna.

Pour les plus cinéphiles des passionné.e.s de culture italienne, soulignons que tous les mercredis du 5 juillet au 30 août, à la tombée de la nuit, le Ciné-parc Dante projettera en plein air entre l’avenue De Gaspé et la rue Alma, dans la Petite Italie également, des films dans la langue de Luca Guadagnino sous-titrés en français ou en anglais.