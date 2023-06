Oscar Jerome remplacé au pied levé au Festival de jazz

Le Festival international de jazz de Montréal, qui fera vibrer dès ce soir le Quartier des spectacles jusqu’au 8 juillet, a annoncé que le trio québécois Misc se produira à la place du guitariste Oscar Jerome au Studio TD, ce soir, à 22 h. Le concert est gratuit, a annoncé l’événement sur ses réseaux sociaux.

Le passeport de l’artiste britannique est toujours coincé à l’ambassade des États-Unis à Londres, a annoncé Oscar Jerome « le cœur lourd » dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « J’ignore pourquoi le processus est si long », laisse-t-il tomber, dépité. Le créateur des albums The Spoon (2022) et Breathe Deep (2020) se voit ainsi contraint d’annuler non seulement son concert à Montréal, mais également ceux qui devaient avoir lieu cette semaine à New York et à North Adams, dans le Massachusetts.

Une situation qui l’afflige, lui qui avait hâte de découvrir le « légendaire » Festival de jazz, confie-t-il.

« Je sais que nombre d’entre vous attendaient depuis longtemps que je vienne chez vous faire quelques concerts, mais malheureusement, la situation est complètement hors de mon contrôle », écrit-il.

Le trio de jazz Misc, qui le remplace au pied levé, a fait paraître son plus récent album, Partager l’ambulance, en 2021.