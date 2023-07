«Inside Dalí»: les deux pieds dans le surréalisme

Dès maintenant, l’Arsenal art contemporain est l’hôte de l’exposition immersive Inside Dalí, qui s’installe à Montréal jusqu’au 4 septembre après avoir émerveillé plus de 200 000 personnes en Belgique, en Italie et en Nouvelle-Zélande.

Au-delà d’une demi-heure de projections sur les murs et le plancher plonge les visiteur.euse.s dans les toiles du peintre surréaliste Salvador Dalí. Plus que les tableaux de l’artiste, on assiste à des mouvements, à des découpages et à des superpositions de ses créations, offrant un nouveau regard sur son œuvre sans la dénaturer.

Il ne s’agit là que d’une des trois salles d‘Inside Dalí. C’est la plus grande, certes, mais pas nécessairement la plus impressionnante, puisqu’une salle de miroirs, bien plus inusitée en matière d’expositions immersives, offre une vision vraiment surréaliste des toiles de Dalí. Le plancher, le plafond et trois des murs de la petite pièce sont recouverts de miroirs, tandis que l’on projette sur le quatrième mur certaines œuvres du peintre, de son Corpus Hypercubus à Galarina, rappelant que l’artiste a aussi donné dans l’art religieux et dans les références à la Renaissance.

Avant de pénétrer dans ces zones immersives, une première salle retrace les grands pôles artistiques de Dalí. On y voit des reproductions des affiches touristiques que lui avait commandées la Société nationale des chemins de fer français à la fin des années 60, son grand amour pour les séances photos le mettant en valeur, des reproductions de ses tableaux surréalistes aux titres farfelus les plus connus, d’autres de sa centaine d’aquarelles inspirées de La divine comédie de Dante, ses enregistrements musicaux et ses livres à tendance autobiographique.

À travers ces différents éléments, on rappelle le caractère peu modeste de Salvador Dalí, qui avait un égo démesuré l’ayant poussé à accepter toutes sortes de propositions et à publier des titres comme Être Dieu ou Journal d’un génie.

Créée par l’entreprise italienne Crossmedia Group, sous la direction de MONOGRID avec le soutien de la Fondation Gala-Salvador Dalí, l’exposition Inside Dalí est produite à Montréal par Tandem Expositions, l’entreprise derrière les succès La magie des impressionnistes et Imagine Van Gogh.

Cette dernière, tout comme Imagine Monet, avait été présentée également à l’Arsenal. Si le lieu est d’abord et avant tout dédié à l’art contemporain canadien, de populaires expositions immersives sur des artistes connus de tous.tes permettent d’attirer de nouveaux publics qui, peut-être, s’intéresseront ensuite à la mission première du centre d’art.

Inside Dalí est à l’affiche à l’Arsenal art contemporain jusqu’au 4 septembre.