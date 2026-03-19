Pier-Luc Funk réinvente l’impro avec «Funk dans la jungle»

Pier-Luc Funk, connu pour sa créativité et son talent dans le domaine de l’improvisation, dévoile son nouveau spectacle Funk dans la jungle. Ce projet, présenté par l’agence Spectra, promet une expérience scénique unique, où chaque représentation est une aventure imprévisible et sans filet.

Bien qu’il ait annoncé sa retraite de la LNI, Pier-Luc Funk n’a pas mis de côté l’impro. Funk dans la jungle se distingue par son absence totale de scénario préétabli. Chaque spectacle est une création spontanée, construite en temps réel grâce à l’énergie du moment et à la complicité entre les artistes présents sur scène.

Funk est accompagné d’un musicien et d’un concepteur d’éclairage, ainsi que d’un invité différent chaque soir.

Une liberté artistique totale

Pier-Luc Funk décrit ce spectacle comme un espace de «totale liberté». Cette approche permet à l’artiste d’explorer de nouvelles dimensions de l’improvisation, repoussant les limites traditionnelles du genre.

«Après toutes ces années d’impro, j’avais envie de créer un spectacle qui soit ma vraie signature: un espace de totale liberté où je rassemble tout ce que j’aime, tout ce que j’ai appris et tout ce que j’ai envie d’explorer aujourd’hui», déclare Funk.

Pier-Luc Funk offrira sept représentations de Funk dans la jungle au GESÙ du 27 février au 6 mars 2027, dans le cadre de Montréal en Lumière. Il ira ensuite à Québec à la salle Albert-Rousseau le 18 avril. Des dates sont aussi prévues à Gatineau, à Drummondville et à Sherbrooke.

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