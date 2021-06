Rock’n’roll et trip spatial déjanté, Eidos Montréal annonce «Marvel’s Guardians of the Galaxy»

Eidos Montréal a dévoilé hier lors de la conférence E3 de l’éditeur Square Enix le projet sur lequel le studio travaillait depuis plusieurs mois: un jeu à la gloire d’une des franchises Marvel les plus appréciées, les Gardiens de la Galaxie.

Avec pour nom officiel Marvel’s Guardians of the Galaxy, ce jeu solo narratif proposera aux joueurs d’incarner Peter Quill, a.k.a Star Lord pour une aventure spatiale qui ne s’annonce pas de tout repos, et avec un scénario original.

Pour David Anfossi, directeur du studio d’Endos Montréal, c’est un «honneur» de pouvoir travailler sur une franchise aussi emblématique de l’univers Marvel.

«Nos équipes sont réputées pour revisiter les licences et apposer leur touche et leur savoir-faire aux histoires et aux visuels qui les entourent. Comme vous allez le découvrir, c’est exactement ce que nous avons fait dans Marvel’s Guardians of the Galaxy.» – David Anfossi, directeur du studio d’Eidos Montréal.

Le studio derrière des succès et revisites de franchises comme Deus Ex Mankind Divided et Shadow of the Tomb Raider a eu pour mission de proposer sa vision de l’univers déjanté des Gardiens de la Galaxie.

Comme le rappelle le vice-président exécutif et directeur de Marvel Games Jay Ong dans un communiqué, les joueurs pourront retrouver ce qui fait le succès de la franchise depuis plusieurs décennies : «La franchise des Gardiens est un savant mélange de science-fiction, de drame familial et de rock’n’roll servi par une esthétique avant-gardiste. C’est pour nous un immense plaisir de travailler avec Eidos-Montréal, car nous savons qu’ils sont de taille à relever ce défi. La vision laser de l’équipe pointée sur nos excentriques préférés illumine Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nous avons hâte que nos fans puissent y jouer en octobre.»

Reprenant des bases de gameplay d’action-aventure mis à l’honneur par des titres comme la série Uncharted ou encore plus récemment le Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn Entertainment, Eidos Montréal a surtout pris le parti de proposer aux joueurs une aventure solo complète et narrative. Un choix judicieux à l’instar de son camarade Marvel’s Avengers proposé comme un jeu service et dont le prochain contenu additionnel à la gloire de Black Panther a également été annoncé dans la foulée.

Avec cette revisite originale des Gardiens, le studio Montréalais semble surtout s’être concentré sur l’exploration de planètes hostiles et dépaysantes et l’implication des personnages de la bande.



Si manette en main, les joueurs ne peuvent contrôler que le chef de la bande Star Lord, l’accent sera tout de même mis sur le travail d’équipe.

Durant les combats qui s’annoncent nombreux, Star Lord pourra déclencher d’une simple combinaison de touches,les compétences de ses compagnons afin de déclencher des combos dévastateurs.

Un gameplay orienté action qu’ont pu admirer les fans lors d’un avant-goût d’une dizaine de minutes, diffusée lors de la conférence hier et dans lequel Star Lord virevolte armé de ses fusils lasers au-dessus de monstres aliens au gré de ses jets boots.

Le joueur aura également à sa disposition lors de scènes cinématiques plusieurs choix de dialogues ou d’interactions avec les différents gardiens. Des choix essentiels qui influenceront l’histoire, mais également les liens entre Star Lord, Gamora, Rocket, Groot et Drax.

Même si l’histoire développée dans ce titre se promet 100% original, les fans du Marvel Cinematic Universe ne risquent pas d’être dépaysés puisque le jeu d’Eidos Montréal semble avoir conservé la patte de ce qui a fait le succès des récents films Gardiens de la Galaxie, avec une bande-son nostalgique des 80’s et un savant mélange de situations épiques et d’humour.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible cet automne à la date du 26 octobre 2021, sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.