Sur vos écrans…«D’où l’on vient», «Mon royaume en Floride», «Ainsi soient-elles» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films D’où l’on vient, Mon royaume en Floride, Ainsi soient-elles et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Ainsi soient-elles

(4)

Documentaire canadien réalisé par Maxime Faure.

C’est quoi ? Avant que leur communauté ne disparaisse, les dernières membres des Soeurs Auxiliatrices du Québec évoquent les luttes qu’elles ont menées pour les droits des femmes, la justice sociale et la solidarité internationale.

C’est comment ? Cet hommage chaleureux à des femmes de conviction, qui ont bravé leur hiérarchie patriarcale pour faire avancer les causes qui leur tenaient à coeur, se double d’une fascinante leçon d’histoire du Québec au 20e siècle. Les témoignages touchants des soeurs font oublier quelques passages un peu banals et compensent la réalisation modeste, de type reportage.

En salle

D’où l’on vient (In the Heights)

(3)

Comédie musicale américaine réalisée par Jon M. Chu

Mettant en vedette Anthon Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace.

C’est quoi ? À Washington Heights, au coeur de New York, la vie des membres d’une petite communauté latino-américaine est bouleversée par les projets d’un jeune épicier du quartier, qui rêve d’aller ouvrir un café en République dominicaine.

C’est comment ? Cette adaptation d’une pièce signée Lin-Manuel Miranda (HAMILTON) évoque un croisement réussi entre WEST SIDE STORY et DO THE RIGHT THING. Le récit, bien que parfois surchargé et longuet, est propulsé par une mise en scène dynamique et inventive. Une distribution tonique achève de conférer à cette comédie musicale une énergie aussi vivifiante que contagieuse.

En salle et en vidéo sur demande

Mon royaume en Floride (Florida Project, The)

(3)



Comédie dramatique américaine réalisée par Sean Baker

Mettant en vedette Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite.

C’est quoi ? Dans un motel miteux en périphérie de Disney World, une fillette de six ans, laissée à elle-même par sa jeune mère délinquante, passe son été à faire des mauvais coups avec ses amis. Au grand dam du bienveillant gérant de l’établissement, qui en a déjà plein les bras.

C’est comment ? Le réalisateur de TANGERINE poursuit sa chronique de l’Amérique des laissés-pour-compte, cette fois en portant son regard empathique sur une enfant innocente dans sa malveillance (extraordinaire Brooklyn Prince), aux prises avec une mère aimante mais irresponsable. La réalisation fluide privilégie un style brut, tout en ménageant d’émouvantes touches de poésie.

Dimanche 23h35 sur ICI-Radio-Canada

A Perfect Enemy

(4)

Thriller espagnol réalisé par Kike Maillo

Mettant en vedette Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto.

C’est quoi ? Après avoir donné une conférence à Paris, un architecte polonais rate son vol de retour par la faute d’une jeune femme, qui insiste pour lui raconter sa vie. Une vie, précise-t-elle, placée sous le signe du dégoût, du meurtre et de l’amour.

C’est comment ? Intense et expressif, Tomasz Kot (COLD WAR) livre un bon duel verbal à la colorée Athena Strates dans cette adaptation angoissante et assez libre du roman « Cosmétique de l’ennemi », d’Amélie Nothomb. La réalisation adroitement stylisée rachète un dénouement plutôt prévisible et une conclusion qui trahit quelque peu l’esprit du livre de Nothomb.

En vidéo sur demande

Pierre Lapin 2 – Le Fugueur (Peter Rabbit 2 – The Runaway)

(5)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Will Gluck

Mettant en vedette Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo.

C’est quoi ? Lors d’une visite en ville, un lapin se laisse entraîner par un congénère mécréant dans un ambitieux plan de cambriolage de fruits secs, qui aura de fâcheuses conséquences sur les animaux qui habitent avec lui à la campagne.

C’est comment ? Peut-être plus fidèle à l’esprit des livres pour enfants de Beatrix Potter que le volet initial, cette suite des aventures de Peter Rabbit apparaît en revanche plus fade et moins excitante. Techniquement par contre, c’est une grande réussite, les animaux de synthèse, éminemment attachants, se fondant harmonieusement dans les décors réels urbains.

En salle

Une sirène à Paris

(5)

Comédie fantaisiste française réalisée par Mathias Malzieu

Mettant en vedette Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Romane Bohringer.

C’est quoi ? Un chanteur de cabaret au coeur brisé reste insensible au chant mortel de la sirène blessée qu’il a recueillie sur le bord de la Seine. Pour sa part, une médecin tente de ramener à la vie son conjoint, qui a succombé à ce chant.

C’est comment ? Le chanteur du groupe rock Dionysos (le joli film d’animation JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR) a eu la main plus lourde avec ce deuxième long métrage, celui-là tourné en prises de vue réelles. Sa fable sur l’amour et les regrets baigne en effet dans une fantaisie forcée et son univers visuel emprunte trop directement à Jean-Pierre Jeunet. Marilyn Lima campe néanmoins une sirène attachante et sensuelle.

En salle