Sur vos écrans… «Adieu les cons», «Le mariage de Rosa», «La Grande séduction»

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Adieu les cons, Le mariage de Rosa, La Grande séduction et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Adieu les cons

(3)

Comédie dramatique française réalisée par Albert Dupontel

Mettant en vedette Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié.

C’est quoi ? Une coiffeuse condamnée à court terme par la maladie et un programmeur suicidaire unissent leurs forces pour retrouver l’enfant que la première avait donné en adoption à l’âge de 15 ans. Un archiviste aveugle va leur prêter main forte.

C’est comment ? Au-delà de son hommage évident à BRAZIL, c’est à NEUF MOIS FERME que ce superbe nouvel opus d’Albert Dupontel (AU REVOIR LÀ-HAUT) ressemble le plus, par son union invraisemblable de deux individus que tout sépare lancés dans un voyage au bout de la nuit. Ceux-ci sont défendus par les impeccables Dupontel et Virginie Efira.

En salle

Censor

(4)

Drame d’horreur britannique réalisé par Prano Bailey-Bond

Mettant en vedette Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns.

C’est quoi ? En Angleterre, au milieu des années 1980, une femme affectée à la censure des films d’horreur croit reconnaître dans une série B sanglante sa soeur, disparue depuis 20 ans. Elle décide alors de partir à sa recherche.

C’est comment ? À la fois hommage aux « video nasties » et réflexion sur le genre, ce premier long métrage de Prano Bailey-Bond s’avère déroutant. Après un début réussi, avec son évocation habile du climat répressif de l’Angleterre thatchérienne, la deuxième partie devient absurde et invraisemblable. Soulignons toutefois le jeu sensible et plein d’aplomb de Niamh Algar.

En salle et en vidéo sur demande

La femme de mon meilleur ennemi (Hitman’s Wife’s Bodyguard, The)

(6)

Comédie policière américaine réalisée par Patrick Hughes

Mettant en vedette Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek.

C’est quoi ? Un garde du corps déchu est entraîné par la femme de son ennemi juré dans une course contre la montre pour empêcher un terroriste grec, nostalgique de la grandeur de son pays durant l’Antiquité, de détruire l’Europe.

C’est comment ? Cette suite incohérente, criarde et ultraviolente de HITMAN’S BODYGUARD, succès-surprise de 2017, se vautre dans un traitement cartoonesque confinant au ridicule. Ryan Reynolds joue de manière plutôt sobre face à Salma Hayek, grotesque en arnaqueuse vulgaire obsédée par son désir de maternité, et Antonio Banderas, caricatural en génie du crime « grec ».

En salle

La Grande séduction

(3)

Comédie dramatique canadienne réalisée par Jean-François Pouliot

Mettant en vedette Raymond Bouchard, David Boutin, Pierre Collin.

C’est quoi ? Sur une île où vivent d’anciens pêcheurs devenus chômeurs, l’espoir renaît avec l’annonce de l’implantation d’une usine; mais l’entreprise exige la présence d’un médecin dans le patelin. Les insulaires font alors l’impossible pour en attirer un.

C’est comment ? À la fois regard sur de tristes réalités sociales et variation amusante sur l’art du mensonge, LA GRANDE SÉDUCTION fourmille de répliques savoureuses et d’observations de moeurs cocasses. Le rythme est soutenu et la photographie magnifie le décor côtier. Raymond Bouchard livre la performance de sa vie dans le rôle du déterminé maire.

Samedi 23h30 sur Télé-Québec

Luca

(4)

Film d’animation américain réalisé par Enrico Casarosa.

C’est quoi ? Encouragé par un congénère, un monstre marin, qui vit près de la côte italienne, s’aventure sur la terre ferme où, en séchant, il adopte une forme humaine. Rêvant de posséder une vespa, il s’inscrit avec son nouvel ami à une course dans le village de pêcheurs voisin.

C’est comment ? En plus de camper l’action dans un décor italien au parfum de nostalgie, les auteurs formulent un message très actuel sur la tolérance et l’ouverture à l’autre. L’animation et la réalisation rencontrent les hauts standards de qualité des studios Pixar. Mais le manque d’originalité du récit d’apprentissage et des péripéties abaisse un peu le niveau.

En vidéo sur demande

Le mariage de Rosa (La boda de Rosa)

(3)

Comédie espagnole réalisée par Iciar Bollain

Mettant en vedette Candela Pena, Sergi Lopez, Nathalie Poza.

C’est quoi ? Une couturière de 45 ans, qui aide tout le monde sans rien recevoir en retour, décide de tout plaquer et de se marier avec elle-même dans la ville côtière de son enfance. L’invitation énigmatique envoyée aux membres de sa famille crée toutefois la confusion.

C’est comment ? En développant une prémisse insolite avec réalisme et sensibilité, Iciar Bollain nous gratifie d’un irrésistible « feel good movie » sur l’affirmation de soi et le droit de se choisir. Assortie d’un beau portrait de femme, cette comédie familiale rafraîchissante est mise en scène de manière discrète mais efficace, et défendue par des interprètes attachants.

En salle