Sur vos écrans…«La parfaite victime», «Brazil», «Beans» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films La parfaite victime, Brazil, Beans et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Beans

(5)

Drame canadien réalisé par Tracey Deer

Mettant en vedette Kiawentiio, Paulina Alexis, Rainbow Dickerson.

C’est quoi ? En 1990, durant la Crise d’Oka, une Mohawk de 12 ans, qui vit avec sa famille sur la réserve de Kahnawake, demande à une adolescente dégourdie de lui apprendre à vaincre sa peur et à surmonter son traumatisme.

C’est comment ? Il manque à ce premier film de fiction sur la Crise d’Oka des données politiques et historiques qui faciliteraient sa lecture par un public profane. La cinéaste exprime mieux son savoir-faire par sa réalisation intimiste, qui tourne à son avantage des moyens de production modestes. La jeune Paulina Alexis domine une distribution plutôt artificielle.

En salle

Brazil

(1)

Drame de science-fiction britannique réalisé par Terry Gilliam

Mettant en vedette Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro.

C’est quoi ? Dans un monde totalitaire, un fonctionnaire croit reconnaître la belle de ses rêves en la personne d’une conductrice de camions. Laquelle s’intéresse à la disparition d’un individu, victime d’une erreur bureaucratique.

C’est comment ? Après TIME BANDITS, et avant 12 MONKEYS et THE FISHER KING, l’ex-Monty Python Terry Gilliam a réalisé ce chef-d’oeuvre, sorte de version burlesque du 1984 de George Orwell. La satire saugrenue, le comique cruel et le romantisme nostalgique y sont malaxés dans une mise en scène visuellement époustouflante. L’interprétation est de premier ordre.

Samedi 14h30 sur Cinépop

En Théorie (Good on Paper)

(4)

Comédie sentimentale américaine réalisée par Kimmy Gatewood

Mettant en vedette Iliza Shlesinger, Ryan Hansen, Margaret Cho.

C’est quoi ? Une humoriste californienne désabusée donne une chance à l’amour après avoir fait la connaissance à l’aéroport d’un courtier diplômé de Yale pas très séduisant, mais gentil et compréhensif.

C’est comment ? Puisant dans ses propres expériences, Iliza Shlesinger signe un premier scénario vif, qui carbure à l’humour juif. La parenté avec la série « Seinfeld » saute aux yeux, d’autant plus que la réalisation, sans signature distincte, flirte avec la « sitcom ». Drôle, attendrissante, Shlesinger forme un beau duo avec Ryan Hansen, parfait dans un rôle complexe.

En exclusivité sur Netflix

La parfaite victime

(4)

Documentaire canadien réalisé par Monic Néron et Émilie Perreault.

C’est quoi ? Dans la foulée du mouvement #moiaussi, le nombre de victimes d’abus sexuel passés ou récents a explosé. Mais au Québec, les agresseurs sont rarement poursuivis au criminel, quand ils ne sont pas acquittés grâce aux tactiques de leurs avocats.

C’est comment ? À l’origine de l’affaire Gilbert Rozon, les journalistes Monic Néron et Émilie Perreault poursuivent leur démarche avec un exposé bien documenté sur une problématique sociale et judiciaire inacceptable. Tantôt poignants, tantôt révoltants, les témoignages sont assemblés dans un montage vivant et parfois habile, mais de facture télévisuelle.

En salle

Rapides et Dangereux 9 – La Saga (Fast & Furious 9)

(5)

Thriller américain réalisé par Justin Lin

Mettant en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron.

C’est quoi ? Dom Toretto et ses comparses doivent déjouer un complot international qui menace la sécurité de la planète. Ce plan est conçu par nul autre que Jakob, le frère de Dom, que tous croyaient disparu.

C’est comment ? Ce 9e épisode d’une série à succès est miné par un scénario surchargé et souvent absurde (les voitures vont ici jusque dans l’espace!). Malgré quelques scènes impressionnantes, l’ensemble souffre d’une réalisation emphatique et cartoonesque, tandis que les performances frôlent l’autoparodie. Non vraiment, il est grand temps que cette saga revienne sur Terre.

En salle

Sun children (Khorshid)

(4)

Drame iranien réalisé par Majid Majidi

Mettant en vedette Roohollah Zamani, Javad Ezati, Abolfazl Shirzad.

C’est quoi ? Un gamin des rues se fait admettre dans une école avec trois complices pour pouvoir creuser sous le bâtiment un tunnel menant à un cimetière, où se trouverait un trésor convoité par un caïd local. Avec sa part du butin, le garçon souhaite trouver une maison à sa mère psychiatrisée.

C’est comment ? Célèbre pour ses contes symboliques empreints de poésie visuelle (LA COULEUR DU PARADIS, LES ENFANTS DU CIEL), Majid Majidi joue ici la carte du réalisme pour ce thriller nerveux, mâtiné de drame social. Cela dit, sa dénonciation du travail des enfants apparaît par moments appuyée. Le jeu intense du non-professionnel Roohollah Zamani force l’admiration.

En salle et en vidéo sur demande