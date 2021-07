Sur vos écrans…«Le Guide de la famille parfaite», «Opération avant l’aube», «Mandibules»…

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Le Guide de la famille parfaite, Opération avant l’aube, Mandibules et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Bone Cage

(4)

Drame canadien de Taylor Olson

Mettant en vedette Taylor Olson, Ursula Calder, Amy Groening.

C’est quoi ? Sur le point d’épouser une fille de son village de la Nouvelle-Écosse, un travailleur forestier planifie secrètement son départ. Ce qui obligerait sa soeur célibataire à s’occuper de leur père veuf, toujours obsédé par la mort accidentelle du cadet de la famille.

C’est comment ? Avec cette adaptation très cinématographique de la pièce de Catherine Banks, Taylor Olson signe un premier long métrage sensible et fiévreux. Les éléments symboliques ne sont pas toujours subtils cependant. Le jeu à fleur de peau du réalisateur va de pair avec un traitement sur le vif et une caméra à l’épaule frénétique à la BREAKING THE WAVES.

En vidéo sur demande

Le Guide de la famille parfaite

(4)

Comédie dramatique canadienne de Ricardo Trogi

Mettant en vedette Louis Morissette, Émilie Bierre, Catherine Chabot.

C’est quoi ? Un représentant en assurance, déphasé par rapport aux nouveaux courants de société, réalise graduellement que sa petite famille, qu’il croyait parfaite, traverse en fait une profonde crise existentielle.

C’est comment ? Les formules contenues dans cette comédie dramatique aux airs de satire sociale rappellent fortement celles du MIRAGE, du même tandem Morissette-Trogi. Mais le film émeut toutefois davantage qu’il ne fait rire, grâce à la performance émouvante d’Émilie Bierre (UNE COLONIE), ainsi qu’à la mise en scène sensible et nuancée que Trogi déploie dans ces instants privilégiés.

En salle

Mandibules

(4)

Comédie française de Quentin Dupieux

Mettant en vedette David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos.

C’est quoi ? Un criminel peu futé est chargé de livrer une valise à un mystérieux client dans une voiture volée. Mais voilà qu’il trouve dans le coffre une mouche géante. Son ami, qui l’accompagne, a alors l’idée de dresser l’insecte pour cambrioler des banques.

C’est comment ? Le réalisateur de RUBBER, AU POSTE! et LE DAIM revient avec une nouvelle proposition minimaliste et joyeusement absurde, mise en scène de manière simple et efficace. La belle complicité de Grégoire Ludig et David Marsais, tous deux hilarants, fait par moments oublier le jeu agaçant d’Adèle Exarchopoulos dans un contre-emploi.

En salle

Opération avant l’aube (Zero Dark Thirty)

(2)

Drame historique américain de Kathryn Bigelow

Mettant en vedette Jessica Chastain, Jason Clarke, Jennifer Ehle.

C’est quoi ? Entre 2003 et 2011, une jeune agente de la CIA se consacre à la traque du terroriste Oussama Ben Laden. Grâce aux informations qu’elle collige, une unité d’élite passe à l’action la nuit du 2 mai 2011, dans un complexe résidentiel d’Abbotobad au Pakistan.

C’est comment ? Cette page de l’histoire militaire américaine récente par la réalisatrice de THE HURT LOCKER s’appuie sur un récit minutieux, rigoureusement impartial, relevé par une mise en scène et un montage tendus, sur le fil du rasoir. Chargée de porter ce film robuste sur ses épaules menues, Jessica Chastain confirme un talent qu’on savait d’ores et déjà considérable.

Samedi, 21H, Télé-Québec

Roadrunner – A Film About Anthony Bourdain

(4)

Documentaire américain de Morgan Neville.

C’est quoi ? Collègues, amis et complices éclairent par leurs témoignages le parcours singulier du regretté Anthony Bourdain, qui s’est fait connaître au début des années 2000 comme chef au réputé restaurant Les Halles, à New York, avant de devenir une star de la télévision.

C’est comment ? Les auteurs de ce documentaire produit par CNN ont abordé le personnage sous l’angle de son mal de vivre, en laissant s’exprimer sans effort les témoignages généreux et les images de tournages autour du monde. Le portrait rugueux mais nuancé qui en résulte, sorte de making-of du mythe Bourdain, rend justice à cet individu torturé par l’image qu’il projetait.

En salle et sur HBO

Rose Plays Julie

(4)

Thriller irlandais de Joe Lawlor et Christine Molloy

Mettant en vedette Ann Skelly, Orla Brady, Aiden Gillen.

C’est quoi ? En apprenant de sa mère biologique qu’elle est le fruit d’un viol, une étudiante en médecine vétérinaire exerce une terrible vengeance sur son géniteur, un célèbre archéologue qui continue à séduire et agresser les jeunes stagiaires naïves.

C’est comment ? Dans la veine de PROMISING YOUNG WOMAN, ce nouveau thriller né du mouvement #moiaussi propose un récit implacable, au message féministe affirmé. Le traitement visuel s’avère recherché, mais avec trop d’effets dramatiques surlignés. Les peu connues Ann Skelly et Orla Brady livrent des performances puissantes.

En vidéo sur demande