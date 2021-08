Le festival Fantasia clôt sa 25e édition avec succès et dévoile son palmarès

Après une dernière projection hier soir, le festival Fantasia a pris fin après 20 jours de projections. L’heure du bilan et du palmarès a sonné pour le festival international de films qui fêtait sa 25e édition.

Ce sont près de 100 000 spectateurs, que ce soit en ligne ou en présentiel au Cinéma Impérial et au Cinéma du Musée, qui ont pu se délecter de la sélection éclectique du festival qui a diffusé plus de 120 longs-métrages tout le long du mois. On retiendra des moments forts pour cette édition anniversaire déjà couronné de succès, comme la première du blockbuster The Suicide Squad ou la projection du film de zombies québécois Brain Freeze.

C’est le film coréen Voice of Silence de Hong Eui-jeong qui se voit récompensé par le Prix Cheval Noir du meilleur film et par la prestation de Yoo Ah-in qui remporte au passage le prix du meilleur acteur. L’américaine Zelda Adams remporte quant à elle le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film d’horreur américain Hellbender qui repart aussi avec le prix de la meilleure bande originale. La meilleure réalisation est accordée à l’espagnol Igor Legarreta pour All the moons tandis que le canadien Mark O’Brien remporte le prix du meilleur scénario.



Dans d’autres sections du palmarès, le meilleur premier film est accordé au film taïwanais The Sadness réalisé par Rob Jabbaz. Le court-métrage japonais Vulnerability repart également avec les honneurs tandis que le prix Satoshi Kon pour l’excellence en animation est accordé au film américain Cryptozoo.

Le palmarès complet et notamment les prix du public est à découvrir sur le site officiel du festival Fantasia.