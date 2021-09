La série «5e rang» à la conquête de la francophonie sur TV5 Monde

La série dramatique québécoise 5e rang, qui verra bientôt sa troisième saison diffusée sur Radio-Canada, s’offre la francophonie avec la diffusion de sa première saison sur les ondes de TV5 Monde.

Dans cette saga familiale aux allures de thriller, les rivalités et les mystères vont bon train autour de la ferme porcine Goulet et ses occupantes. On y suit les péripéties de Marie-Luce (Maude Guérin), aînée d’une fratrie de cinq sœurs et mère de deux filles, qui voit son petit monde basculer après la découverte macabre du corps de son mari, Guy, dans un enclos de porcs. Ce drame met très vite le village de Valmont en ébullition.

5e rang, réalisé par Francis Leclerc, «fera ressortir chez chacun ce qu’il y a de plus beau et de plus laid» avec la myriade de personnages que compte la série écrite par Sylvie Lussier et Pierre Poirier.

Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée pour l’arrivée de la série sur la chaine de la francophonie. Tandis que certains téléspectateurs découvriront bientôt la série, la troisième saison de 5e rang débutera le 14 septembre prochain dès 21h sur les ondes d’ICI Radio-Canada.