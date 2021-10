Sur vos écrans… «Les oiseaux ivres», «Whiplash», «The Rescue» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Les oiseaux ivres, Whiplash, The Rescue et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Bootlegger

(5)

Drame canadien réalisé par Caroline Monnet

Mettant en vedette Devery Jacobs, Pascale Bussières, Samian.

C’est quoi ? De retour dans la communauté autochtone où elle a grandi, une étudiante en droit intervient dans un débat controversé sur la vente légale d’alcool, qui l’oppose à une trafiquante blanche, bien ancrée dans la région.

C’est comment ? Ce drame ambitieux, sur le droit des Premières Nations à l’autodétermination, est ankylosé par son scénario démonstratif et sa mise en scène, plus habile dans l’imagerie abstraite que dans le réalisme. Pascale Bussières est solide dans un contre-emploi étonnant. Devery Jacobs manque d’intériorité dans le rôle principal.

En salle

Les oiseaux ivres

(3)

Drame canadien réalisé par Ivan Grbovic

Mettant en vedette Jorge Antonio Guerrero, Hélène Florent, Claude Legault.

C’est quoi ? Parti à la recherche de son amoureuse à Montréal, le chauffeur en fuite d’un baron de la drogue mexicain se fait embaucher comme cueilleur de laitues sur une ferme de la Montérégie, propriété d’une famille en crise.

C’est comment ? Dix ans après ROMÉO ONZE, Ivan Grbovic revient avec une oeuvre plus riche et complexe, sur le mensonge, le racisme et la vulnérabilité des travailleurs saisonniers. Mais également plus audacieuse sur le plan formel, avec son alternance de réalisme et d’onirisme. L’interprétation est vibrante et parfois très vigoureuse.

En salle

The Rescue

(3)

Documentaire américain réalisé par Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin.

C’est quoi ? En juin 2018 en Thaïlande, des plongeurs anglais participent au sauvetage de douze jeunes joueurs de soccer et de leur entraîneur, prisonniers d’une grotte inondée par les pluies de la mousson.

C’est comment ? Par un assemblage captivant d’images d’archives, de témoignages des héroïques participants et de reconstitutions filmées avec ces derniers, les coréalisateurs oscarisés de FREE SOLO évoquent avec puissance et émotion un sauvetage complexe, placé sous le signe du courage et de la solidarité internationale.

En salle

Summertime

(4)

Comédie musicale américaine réalisé par Carlos Lopez Estrada

Mettant en vedette Tyris Winter, Marquesha Babers, Austin Antoine.

C’est quoi ? Au cours d’une journée d’été à Los Angeles, les destins croisés de 27 jeunes hommes et femmes issus d’horizons divers, dont deux aspirants rappeurs, un chauffeur de limousine, un amoureux des hamburgers et l’ex-petite amie d’un type méprisant.

C’est comment ? Après BLINDSPOTTING et avant RAYA AND THE LAST DRAGON, Carlos Lopez Estrada a réalisé avec fluidité cet hommage ludique à la Cité des Anges, placé sous le signe du « spoken word ». Du mince récit se dégage une mosaïque sociale sommaire, rehaussée par les prestations des jeunes poètes, dont la très émouvante Marquesha Babers.

En vidéo sur demande

Les voleurs de la nuit (Night Raiders)

(4)

Drame de science-fiction canadien réalisé par Danis Goulet

Mettant en vedette Elle-Maija Tailfeathers, Brooklyn Letexier-Hart, Alex Tarrant.

C’est quoi ? En 2043, dans une Amérique du Nord ravagée par la guerre civile, une autochtone tente de sauver sa fille, internée dans un pensionnat géré par l’État. Elle est aidée par un groupe de résistants Cris, qui voient en elle l’élue d’une prophétie ancestrale.

C’est comment ? Ce premier long métrage de la Cree-Métis Danis Goulet prend la forme d’une fable dystopique féministe, tour à tour nerveuse, touchante et poétique. La force du scénario provient de son savant mélange de drames authentiques du passé (les pensionnats autochtones), de problématiques contemporaines et d’éléments à saveur fantastique issus du folklore des Premières Nations.

En salle

Whiplash

(3)

Drame musical américain réalisé par Damien Chazelle

Mettant en vedette Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist.

C’est quoi ? Un aspirant batteur tente de faire ses preuves auprès du chef de l’orchestre de jazz d’une prestigieuse école de musique, un individu manipulateur qui recourt à la violence et à la cruauté mentale pour obtenir de ses étudiants des performances parfaites.

C’est comment ? Ce récit captivant sur l’ambition forcenée et les abus commis au nom de l’art, est mis en scène de manière à la fois impressionniste et vigoureuse par Damien Chazelle (LA LA LAND). Face au très solide Miles Teller (WAR DOGS), J.K. Simmons (SPIDER-MAN) est tout bonnement époustouflant.

Samedi 00h30 sur ICI-Radio Canada