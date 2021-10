Le «Gotham Knights» de WB Games Montréal dévoile sa mystérieuse intrigue

Prochain jeu empreint de l’univers du super-héros chauve-souris, Gotham Knights, développé par le studio WB Games Montréal s’est dévoilé un peu plus dans une nouvelle bande-annonce durant la convention virtuelle DC Fandome qui s’est tenu ce samedi.

Révélé en août 2020 lors du précédent événement annuel de la maison DC, le jeu du studio montréalais nous en dit cette fois un peu plus sur son histoire, qui s’annonce à la fois sombre et certainement pas de tout repos.

Bruce Wayne est mort, enseveli sous les décombres de son manoir familial soudainement effondré. Et avec sa mort, disparaît aussi en toute logique l’existence de son alter-ego héroïque Batman. Mais la ville de Gotham n’est pas sans défense pour autant. Le titre du jeu n’est pas trompeur puisque les joueurs pourront incarner quatre héros emblématiques de l’univers de l’homme chauve-souris prêt à prendre la relève de leur mentor, soit Batgirl, Robin, Nightwing et Redhood. Chaque personnage aura bien évidemment des capacités différentes qu’il faudra exploiter pour venir à bout de la menace qui plane sur la ville, seul ou à deux en coopération dans ce futur action-RPG.

Au coeur de l’intrigue et mise à l’honneur dans ce trailer, on retrouve cette mystérieuse Cour des hiboux, déjà développée dans plusieurs comics depuis 2011. Une société secrète composée des familles les plus riches de Gotham City qui semble bien décidée à prendre le pouvoir sur la ville. En complément de cette bande-annonce, les équipes de WB Games Montréal ont également publié une vidéo sur les coulisses et le défi de proposer une version vidéoludique des ennemis du super-héros.

Le jeu Gotham Knights est prévu pour une sortie en 2022 sur les consoles de salon et sur PC.