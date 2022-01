Trois acteurs québécois finalistes aux Césars

Xavier Dolan, Danielle Fichaud et Sylvain Marcel sont tous les trois nominés à la cérémonie des Césars du cinéma français dans la catégorie dédiée aux meilleurs seconds rôles.

Xavier Dolan se retrouve en lice grâce à sa performance dans le film Illusions perdues de Xavier Gionnali. Danielle Fichaud et Sylvain Marcel se retrouvent, quant à eux, finalistes grâce à leurs rôles dans le film Aline, réalisé par Valérie Lemercier. Cette dernière est d’ailleurs nominée dans la catégorie «meilleur actrice» pour son rôle inspiré de Céline Dion, toujours dans le film Aline. En plus d’y interpréter le personnage principal à tous les âges, Valérie Lemercier est également la co-scénariste et la réalisatrice du film.

