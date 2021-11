«Aline» de Valérie Lemercier en tête du box-office québécois

«Aline» le film-hommage à Céline Dion de, et avec, Valérie Lemercier

Après avoir cartonné en France, Aline, le film librement inspiré de la vie de Céline Dion, est en tête du box-office québécois depuis sa sortie en salle jeudi dernier.

Le long métrage de Valérie Lemercier a récolté 150 000 $ en recettes lors de sa première fin de semaine dans les cinémas. Il est présenté sur près de 90 écrans partout au Québec.

Coproduit avec la France, Aline a par ailleurs attiré plus d’un million de spectateurs en salle outre-mer.

Rappelons que la sortie du film de notre côté de l’Atlantique a été très médiatisée la semaine dernière, notamment car deux membres de la famille Dion l’ont publiquement démoli.

Le film inspiré de la carrière de Céline Dion est un hommage senti à la diva de Charlemagne. Il retrace la vie de la chanteuse, ici nommée Aline Dieu, avec ses rêves de gloire et son histoire d’amour avec son gérant, Guy-Claude Kamar.

En plus d’interpréter le personnage principal à tous les âges, la comédienne française Valérie Lemercier a coécrit et réalisé Aline. Les acteurs québécois Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Antoine Vézina, Roc Lafortune et Pascale Desrochers lui donnent la réplique.