Les Dion détestent «Aline», Valérie Lemercier annule une entrevue

«Aline» est une comédie par et avec Valérie Lemercier

Le film n’a pas encore pris l’affiche au Québec, mais Aline de Valérie Lemercier suscite déjà le mécontentement de la famille Dion. De son côté, la réalisatrice française a préféré renoncer à sa participation à La semaine des 4 Julie.

Invités à l’émission de Julie Snyder, Claudette et Michel Dion, marraine et parrain de la chanteuse, ne cachent pas leur contrariété. «On n’est pas là pour dénigrer le talent de qui que ce soit, mais ça n’a pas été pour moi un grand succès. J’ai eu de la peine», dit la sœur de Céline Dion, très émue, à l’animatrice.

«Ma mère n’a jamais parlé comme ça à René, et Céline n’a jamais manqué de rien. On passe pour une gang de bougons. […] On n’a jamais connu la misère parce que maman savait tout faire, poursuit-elle. Elle [Valérie Lemercier] s’est payé un méchant trip sur le dos de Céline!»

Toujours dans l’entrevue avec Julie Snyder, Claudette «capote» sur l’image dégradante de sa famille véhiculée par Aline. Elle évoque même une «histoire empruntée» pour peut-être «se faire du crédit». De son côté, Michel Dion souligne le manque de recherche dans le scénario. «Le film qu’on a vu Claudette et moi, ce n’est pas exactement ce qu’on pensait que c’était», confie-t-il, parlant d’une fin «choquante» pour Aline.

Je ne reconnais pas la langue. Je ne reconnais pas ma famille. Je ne reconnais pas nos racines. Claudette Dion, soeur et marraine de Céline, à propos de Aline

Claudette Dion est aussi revenue sur le début de la relation entre sa cadette et René Angelil. «Ma mère trouvait ça bizarre une petite chanteuse avec son gérant. […] C’est Céline qui était en amour avec René, et non le contraire.»

Valérie Lemercier se désiste

Selon les informations révélées par La Presse, Valérie Lemercier, à la suite de ces critiques, a annulé son entrevue prévue avec Julie Snyder. Et celle-ci regrette ce désistement. «Je trouve dommage que la liberté d’expression bien légitime de Claudette et Michel Dion ait irrité quelqu’un qui se réclame de respecter Céline Dion et sa famille.»

Julie Snyder pense en effet que Valérie Lemercier a pris cette décision «parce que les membres de la famille Dion se sont exprimés, pour la toute première fois, sur son film. Tout le Québec, la France et la francophonie avaient hâte de savoir ce que pensent des membres de la famille Dion d’un film pastichant la vie de leur sœur et la leur».

Rappelons enfin qu’Aline est une coproduction entre la France et le Québec. Ce film «librement inspiré par la vie de Céline Dion» connaît un énorme succès en salle outre-Atlantique depuis sa sortie le 10 novembre.