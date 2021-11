Robert Charlebois défend le film «Aline»: «c’est un conte de fée»

Le chanteur Robert Charlebois a défendu le film «Aline», inspiré de la vie de Céline Dion, sur le plateau de Tout le monde en parle (TLMEP). Il répondait aux critiques d’une partie de la famille Dion, qui a rabroué la projection réalisée par la Française Valérie Lemercier.

Claudette et Michel Dion reprochait au film de faire passer la famille Dion pour des «bougons» et de contenir beaucoup d’inexactitudes. L’auteur-compositeur, musicien et interprète, Robert Charlebois, a constaté au cours de quatre projections, auxquelles il a participé, que le film suscite de l’émotion aussi bien en France qu’au Québec. «Les gens rient, les gens pleurent aux mêmes places.»

Aline ouvre avec la chanson Ordinaire, écrite par Robert Charlebois dans les années 1970 et interprétée par Céline Dion en 2016. Le chanteur a découvert le film à Paris lors d’une projection pour la presse et y a laisser une «larmichette». Mais pour se rendre compte de l’effet du film sur du «vrai monde», il a participé à une projection au cinéma de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, et au Festival d’Angoulême.

M. Charlebois confirme les inexactitudes dans le film, mais comprend la romance qui a été choisie par la réalisatrice. Il explique d’ailleurs que le choix de sa chanson Ordinaire est anachronique puisque «Céline est née en 68 et Ordinaire a été composée en 71».

«Elle [Aline] rencontre [le personnage inspiré par] René-Angélil avec ses patins à glace. Elle a jamais fait ça dans la vie. C’est un conte de fée avec un peu de Cendrillon, un peu de « mon prince viendra ».»

Il soutient même que des gens de la famille proche ont sûrement apprécié le film. «C’est fait avec beaucoup d’amour. […] Je pense qu’il y a des gens de la famille qui ont aussi aimé beaucoup le film. Je ne veux pas faire une polémique mais…»

Robert Charlebois est de retour sur scène avec son spectacle Robert en Charleboiscope dès le 3 décembre à Montréal. Il se produira trois soirs à la Place des Arts.