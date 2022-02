Sur vos écrans…«120 battements par minute», «L’événement» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films 120 battements par minute, Bigbug, L’événement et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable

120 battements par minute

(3): Très bon

Réalisé par Robin Campillo | France | Drame social | Mettant en vedette Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

C’est quoi ? En 1990, un gay de 26 ans joint la branche parisienne du mouvement ACT UP, qui lutte contre le sida et fait pression sur les autorités politiques et les pharmaceutiques. Le jeune homme s’éprend bientôt d’un des membres les plus radicaux du groupe, qui a développé la maladie.

C’est comment ? Lui-même membre d’ACT UP à l’époque des faits racontés, Robin Campillo (LES REVENANTS) rend ici hommage à ses compagnons de lutte. Au coeur du récit bien construit: une belle et simple histoire d’amour, illustrée sans fausse pudeur. Des transitions musicales sur fond d’images poétiques et impressionnistes viennent ponctuer une réalisation où prime le réalisme.



Vendredi 23h sur ARTV

Bigbug

(4): Bon

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet | France | Comédie fantaisiste | Mettant en vedette Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, François Levantal

C’est quoi ? En 2045, dans un monde dominé par l’intelligence artificielle, des êtres humains sont séquestrés par leurs robots domestiques, qui veulent les protéger d’un monde extérieur où des super-androïdes tentent de prendre le pouvoir.

C’est comment ? Entre la farce et la sitcom, ce huis clos rétrofuturiste s’inscrit dans le monde nostalgique et grinçant de Jeunet, truffé de références filmiques et de trouvailles visuelles. Mais la mise en scène inégale et le récit trop mécanique ne convainquent pas totalement. Dominée par Isabelle Nanty, l’interprétation est dans la note outrancière voulue.



En exclusivité sur Netflix

L’événement

(3): Très bon

Réalisé par Audrey Diwan | France | Drame | Mettant en vedette Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luana Bajrami

C’est quoi ? Angoulême, 1963. Une étudiante en littérature, qui aspire à une carrière dans l’enseignement, cache à ses parents le fait qu’elle est enceinte et tente par tous les moyens d’interrompre sa grossesse, malgré le fait que cette pratique soit illégale en France.

C’est comment ? Lion d’or à Venise en 2021, cette adaptation puissante du roman autobiographique d’Annie Ernaux par Audrey Diwan (MAIS VOUS ÊTES FOUS) repose sur les épaules solides et gracieuses d’Anamaria Vartolomei (L’ÉCHANGE DES PRINCESSES). La réalisation nerveuse et la reconstitution d’époque très juste complètent cette indéniable réussite.

En salle

Julie (en 12 chapitres) (Verdens verste menneske)



Réalisé par Joachim Trier | Norvège | Comédie dramatique | Mettant en vedette Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

C’est quoi ? À Oslo, une jeune femme insatisfaite à qui tout sourit s’enferme dans un cycle professionnel et sentimental qui la ramène constamment à la case départ.

C’est comment ? La composition subtile de Renate Reinsve (récompensée à Cannes) rend bien l’indécision et le vague à l’âme de cette héroïne désenchantée dont les facultés additionnées semblent s’annuler. Le récit sans temps mort est la somme de segments évocateurs, mis en scène dans un souci de proximité, sans artifices ni partis pris affichés.

Marie-moi (Marry me)

Réalisé par Kat Coiro | États-Unis | Drame sentimental | Mettant en vedette Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma

C’est quoi ? Apprenant l’infidélité de son amoureux juste avant de l’épouser en plein concert, une célèbre chanteuse décide plutôt de demander en mariage un spectateur anonyme, professeur de mathématiques au secondaire et père divorcé d’une préadolescente.

C’est comment ? Jouant pour la première fois une chanteuse depuis SELENA en 1997, Jennifer Lopez est forcément crédible dans le rôle de l’héroïne, star de la pop en quête d’authenticité. Insolite, la prémisse est, hélas, développée sans surprise, avec force clichés. Il y a néanmoins une belle complicité entre Lopez et Owen Wilson.



En salle

Mort sur le nil (Death on the Nile)

Réalisé par Kenneth Branagh | Grande-Bretagne | Drame policier | Mettant en vedette Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer

C’est quoi ? Égypte, 1937. Au cours d’une croisière sur le Nil en compagnie d’une héritière américaine nouvellement mariée et de son entourage, le détective belge Hercule Poirot est amené à enquêter sur une série de meurtres.

C’est comment ? Fort du succès de MURDER ON THE ORIENT EXPRESS, Kenneth Branagh réalise, avec une égale somptuosité, et une distribution tout aussi relevée, une autre adaptation d’un roman d’Agatha Christie. Porté par une méditation mélancolique sur le sentiment amoureux, ce nouveau « whodunit » apparaît toutefois plus longuet et prévisible.

En salle