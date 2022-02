Théodore Pellerin se métamorphosera en drag-queen

Pedro Almodóvar a Penélope Cruz, Xavier Dolan a Anne Dorval et Sophie Dupuis a Théodore Pellerin. Pour une troisième collaboration en autant de films, la réalisatrice de Chien de garde et de Souterrain retrouve sa muse pour son nouveau long métrage DRAG (encore seulement un titre de travail), dont le tournage s’est entamé le 8 février dernier et se poursuivra jusqu’au 30 mars.

Ce duo réalisatrice-acteur nous a offert jusqu’à maintenant des résultats remarquables. Rappelons que la performance de Théodore Pellerin dans Chien de garde lui a valu le prix Iris de la révélation de l’année à la 20e édition du Gala Québec Cinéma et que son rôle suivant, dans Souterrain, lui a permis de rafler le prix Iris du meilleur acteur de soutien à la 22e édition du gala.

Théodore Pellerin dans DRAG

Il y a lieu d’espérer le meilleur pour cette nouvelle proposition.

«Le film raconte l’histoire de Simon, étoile montante de la scène drag queen de Montréal. C’est le coup de foudre lorsqu’il rencontre Olivier, la nouvelle recrue du bar-spectacle où il se produit. Alors que Simon croit vivre une électrisante histoire d’amour, il s’installe entre eux une dynamique toxique découlant de la personnalité narcissique d’Olivier. En parallèle, Claire, la mère de Simon, célèbre chanteuse d’opéra, revient travailler au pays après 15 ans d’absence. Fasciné par cette femme qu’il ne connaît presque plus mais qu’il idéalise, Simon s’obstine à essayer de créer un lien avec elle. Fragilisé par l’échec de ces deux amours impossibles, Simon n’aura d’autre choix que de se rendre compte qu’il mérite mieux», peut-on lire dans le communiqué de presse présentant le film.

La communauté LGBTQIA2S+ à l’avant

Avec cette plongée dans l’univers de la drag, Sophie Dupuis a voulu privilégier une démarche résolument inclusive et respectueuse de la communauté LGBTQIA2S+. Ainsi, la réalisatrice a notamment auditionné plus de 250 comédiennes et comédiens issus de la communauté.

Aux côtés de Théodore Pellerin, on retrouvera notamment l’acteur français Félix Maritaud ainsi qu’Anne-Marie Cadieux, Jean Marchand, Vlad Alexis, Tommy Joubert et Alice Moreault.

Le film sera distribué au Canada par Axia Films et prendra l’affiche en 2023.