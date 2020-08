Le nouveau film de Sophie Dupuis en ouverture du FNC

C’est au film Souterrain, de la réalisatrice québécoise Sophie Dupuis, que reviendra l’honneur d’ouvrir le Festival du nouveau cinéma (FNC), qui aura lieu du 7 au 18 octobre prochain.

Cette 49e édition aura une couleur bien particulière puisqu’elle sera présentée à la fois en salles et sur les plateformes numériques.

Ainsi, la première de Souterrain aura lieu le 7 octobre au Cinéma Impérial en présence des artisans du film. Le public, lui pourra assister simultanément à une projection gratuite du film en plein air sur la place des Festivals.

Souterrain est le deuxième film de Sophie Dupuis, qui avait représenté le Canada dans la course aux Oscars avec Chien de garde en 2018.

La cinéaste retrouve dans ce nouvel opus la tête d’affiche de son premier long métrage, Théodore Pellerin. Joakim Robillard, James Hyndman, Guillaume Cyr, Catherine Trudeau, Bruno Marcil et Jean L’Italien complètent la distribution de ce film campé en Abitibi, régionale natale de Sophie Dupuis.

My Salinger Year en clôture

Un autre réalisateur québécois, Philippe Falardeau, clôturera le FNC avec son film My Salinger Year.

Mettant en vedette Sigourney Weaver et Margaret Qualley, la production anglophone a ouvert le prestigieux festival international du film de Berlin en février dernier.

En entrevue à Métro, le cinéaste avait confié qu’il s’agissait de son film le plus personnel depuis C’est pas moi, je le jure! , en 2008.

Des trois longs métrages anglophones de Falardeau (après The Good Lie et Chuck), My Salinger Year est aussi le premier dont il signe le scénario, à partir des mémoires de l’auteure américaine Joanna Rakoff, embauchée au milieu des années 1990 pour répondre au courrier du mystérieux J.D. Salinger, auteur reclus du roman culte The Catcher in the Rye (L’Attrape-cœurs).

L’ensemble de la programmation du Festival du nouveau cinéma sera dévoilé le 29 septembre prochain.