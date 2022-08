Philippe Falardeau adaptera «Mille secrets mille dangers» au cinéma

L’acclamé roman Mille secrets mille dangers, de l’écrivain Alain Farah, sera adapté au cinéma par nul autre que le réalisateur Philippe Falardeau.

La maison de production micro_scope (qui a aussi produit plusieurs autres longs métrages de Philippe Falardeau, dont Congorama, C’est pas moi, je le jure, Monsieur Lazhar et My Salinger Year) a annoncé mercredi matin avoir procédé à l’acquisition des droits cinématographiques du livre paru en septembre 2021, encensé par la critique et plébiscité par le public.

L’ouvrage publié aux Éditions Le Quartanier a notamment été finaliste au Prix des libraires du Québec et au Prix littéraire des collégiens.

Alain Farah collaborera à l’écriture du scénario avec Philippe Falardeau. Aucune information n’a encore été rendue publique quant au moment de tournage du film, ses têtes d’affiche et sa date de sortie. On sait que, dans la prochaine année, Philippe Falardeau doit entre autres filmer la deuxième saison de l’excellente série Le temps des framboises, destinée à Club illico.

«Depuis que j’écris, j’ai le fantasme de voir mes histoires prendre vie au cinéma, s’est réjoui Alain Farah. D’imaginer un Mille secrets mille dangers adapté par Philippe Falardeau me remplit de cette joie presque inquiétante qui nous habite quand, si rarement, nos fantasmes s’incarnent dans la réalité. J’admire l’œuvre de Philippe depuis La moitié gauche du frigo. Nous avons commencé il y a plusieurs semaines à parler ensemble du roman et du film, et je découvre que nous avons le même rapport au travail, basé sur le dialogue, le désir, l’intuition, et surtout le même rapport aux expériences douloureuses. Je lance des youyous, maintenant que notre collaboration n’est plus un secret!»

«Mille secrets mille dangers s’est imposé à moi comme une tempête tropicale, un fou rire, une crise d’anxiété, une envie de célébrer, a renchéri Philippe Falardeau. Je dirais que c’est le livre qui m’a choisi, et non l’inverse. C’est un mariage rêvé entre l’intime et le social. L’univers insomniaque d’Alain Farah est plein de tendresse et d’humour et traduit un désir de vivre qui frôle la folie. Qui frôle la mienne en tout cas. Je me réjouis de travailler avec Alain et Le Quartanier ainsi que mes collaborateurs de toujours chez micro_scope. Avec l’aide d’Alain, j’espère en tirer un film singulier et personnel. Cela dit, n’attendez pas de voir le film pour lire le livre!»