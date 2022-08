«Détox»: un «Roméo et Juliette» en centre de désintoxication

Si, comme moi, vous vous ennuyez des personnages de la série L’Échappée ou que vous êtes particulièrement friand.e.s des histoires qui se déroulent en centre jeunesse, vous serez ravi.e.s de visionner en rafale les six épisodes de la mini-série Détox.

Réalisée par Sophia Belahmer, ce Roméo et Juliette des temps moderne se déroule dans un centre de désintoxication et montre le quotidien dans ce type d’institution à travers la romance de deux jeunes pensionnaires, Zach (Zachary Evrard) et Léa (Zeneb Blanchet).

Or, si entre eux l’attirance est très forte, il leur est interdit d’entretenir des relations amoureuses dans le centre. Selon leurs intervenant.e.s, les jeunes résident.e.s, qui sont aux prises avec diverses dépendances, risqueraient de faire un «transfert».

Ce narratif est une idée originale de la comédienne Nadia Paradis, qui lui est venue alors qu’elle travaillait dans un centre de thérapie pour ados. Si l’histoire est intéressante, c’est surtout le talent des jeunes comédiens qui lui donne vie, en plus de la musique originale signée par Karelle Tremblay et Jean-Philippe Levac.

Dès le 22 août sur TV5Unis. Détox sera aussi présentée le 18 août à la Place du Corridor Culturel, dans le cadre de la compétition officielle du Festival Courts d’un soir.

Crédit: Unis TV