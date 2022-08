«Afro Canada»: enfin la vraie histoire des Afro-Canadiens!

En alliant le documentaire, la fiction et l’animation, la série Afro Canada retrace, pour une première fois (enfin!), l’histoire de la présence des Noir.e.s au pays.

Si les dernières années ont été marquées par une prise de conscience quant au racisme systémique, il reste encore du travail à faire pour mieux comprendre le passé des personnes afro-descendantes au Canada, et même plus particulièrement à Montréal.

Réalisée par Henri Pardo, la série documentaire en quatre épisodes remonte le cours de plus de 400 ans d’histoire marqués par l’esclavage, l’exil et le déplacement forcé des communautés afro-descendantes, mais aussi leur résistance.

Son contenu est plus que pertinent, mais c’est aussi la forme du projet qui est intéressante. En plus d’entrevues avec des historiens, on retrouve dans Afro Canada le rappeur Webster, qui discute avec des élèves du primaire, ainsi que des reconstitutions théâtrales mettant en scène des personnages historiques marquants. Cette série essentielle saura plaire autant aux enfants qu’aux adultes.

La série Afro Canada est diffusée sur ICI TÉLÉ le samedi à 21h, du 13 août au 3 septembre 2022.