«Les bombes»: une histoire d’amies trentenaires avec Debbie Lynch-White

Photo: Courtoisie Séries Plus

Debbie Lynch-White et Sarah Desjeunes Rico tiennent deux des quatre rôles principaux de la nouvelle série «Les bombes», à voir à Séries Plus à l'hiver 2023.

Quatre amies trentenaires qui se serrent les coudes pour s’aider mutuellement à se défaire de leurs dépendances: voilà l’idée de départ de Les bombes, nouvelle série signée Kim Lévesque-Lizotte, qui mettra en vedette Debbie Lynch-White, Olivia Palacci, Julie de Lafrenière et Sarah Desjeunes Rico à Séries Plus l’hiver prochain.

Juliette (Olivia Palacci), Vicky (Sarah Desjeunes Rico), Claudine (Debbie Lynch-White) et Emma (Julie de Lafrenière) ne se connaissent pas, mais frapperont simultanément un mur à cause de leurs dépendances.

Confrontées à des ultimatums, obligées par leurs proches ou décidées à s’en sortir par elles-mêmes, elles atterriront dans la même chambre d’un centre spécialisé en dépendances, pour une période de 21 jours. À l’écran, leur lutte contre leurs démons s’étalera sur six épisodes d’une heure.

La productrice Sophie Deschênes, de Sovimage, qui produit Les bombes, affirme que cette histoire en est une «de rencontres inattendues, d’amitiés surprenantes et de résilience». «C’est un grand voyage au cœur de nos contradictions, de nos questionnements sur la nature humaine et sur la volonté d’être mieux dans notre peau», ajoute-t-elle.

Après Les Simone (toujours disponible sur ICI Tou.tv) et Virage (notamment citée dans la catégorie de la Meilleure série dramatique au prochain gala des prix Gémeaux), Kim Lévesque-Lizotte a la plume inspirée. Outre Les bombes, sa fiction Avant le crash, qu’elle a coécrite avec son conjoint Éric Bruneau, sera en ondes à ICI Télé dès le mois de septembre. Une bande-annonce a d’ailleurs déjà commencé à circuler.

À l’instar de Les Simone, qui avait révélé à plusieurs les visages de Rachel Graton et Marie-Ève Perron, Les bombes nous permettra de surcroît de découvrir de nouveaux talents, Julie de Lafrenière (La Maison-Bleue, Les petits rois, Survivre à ses enfants) et Sarah Desjeunes Rico (Alertes) n’étant pas encore très connues du grand public. Olivia Palacci s’est pour sa part déjà démarquée avec brio dans Mensonges, Hubert & Fanny et Bête noire.

Pascal L’Heureux (Discussions avec mes parents, le Bye bye 2020-2021) réalise Les bombes, dont le tournage s’amorcera dans les prochaines semaines à Orford Musique (anciennement le Centre d’arts Orford), lieu culturel situé au cœur du parc national du Mont-Orford, qui accueillera pour la première fois une production télévisuelle.