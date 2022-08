Jouer au «Restaurant» et se régaler, à Zeste

On ne serait probablement pas spécialement émoustillé.e à l’idée de s’attabler dans un resto qui s’appellerait banalement Le Restaurant, mais comme titre de la nouvelle compétition culinaire de Zeste – où, on vous le donne en mille, des chefs et cheffes s’affrontent dans des défis liés à l’ouverture d’un restaurant – l’appellation est parfaite.

Animée par Hélène Bourgeois Leclerc et Vincent Dion Lavallée (copropriétaire du groupe Au Pied de cochon, gestionnaire de La Cabane d’à côté et vu dans Un chef à la cabane, Curieux Bégin et 5 chefs dans ma cuisine), la nouvelle émission qui débute ce jeudi oppose 12 aspirant.e.s propriétaires (aux profils entrepreneuriaux différents) qui rêvent de posséder leur propre établissement, et qui bataillent pour un grand prix de 50 000 $.

Les participant.e.s de la compétition culinaire Le Restaurant en action

Courtoisie Québecor Contenu

Pas né pour un petit pain

Le concept mijoté par Sphère Média en collaboration avec Québecor Contenu, qui rappelle celui de n’importe quelle joute aux fourneaux, part du principe qu’à peu près tous les cuistots professionnels voudraient diriger leur propre table.

Dans chaque épisode, lors d’un Défi création, les candidat.e.s doivent fignoler un plat répondant aux contraintes imposées par Vincent Dion Lavallée et respectant l’ADN de leur projet de restaurant, en composant avec des thématiques ainsi que des situations et retournements possibles dans la réalité. Leur vision d’un resto de rêve (type de cuisine et de service, style, prix, lieu, etc.) sera sollicitée tout au long de la série, et les participant.e.s auront l’occasion de matérialiser quelques-uns de leurs fantasmes professionnels.

Ensuite, les trois joueur.euse.s ayant le moins bien performé à la première épreuve doivent à nouveau croiser le fer (et fourchette et couteau) au Grand service, pour rester dans la partie. Ils devront ainsi proposer leur assiette à d’authentiques client.e.s assis.e.s au restaurant… et, bien sûr, en découdre avec des imprévus.

Une scène de la série de téléréalité Le Restaurant

Courtoisie Québecor Contenu

Hélène Bourgeois Leclerc se fait la porte-parole des convives gourmand.e.s. La personne qui, à la fin de l’heure, n’aura su convaincre ni juge ni clientèle devra remettre son tablier et quitter l’aventure.

Au premier épisode, les concurrent.e.s conçoivent une recette de leur choix et, rapidement, on passe à l’étape du restaurant, où les visages sur la sellette ont le mandat supplémentaire de fabriquer leur propre pain. Une place importante est accordée aux commentaires et analyses de Vincent Dion Lavallée, très limpides.

Miam, la pâtisserie!

Par ailleurs, la chaîne Zeste rendait publique, en début de semaine, sa programmation de l’automne 2022.

Au menu, la deuxième saison de Trois fois par jour & vous, avec Marilou (mercredi, 19h) vient de s’enclencher, et un spécial Coups de food du temps des Fêtes, où Sébastien Benoît accueillera Karine Gonthier-Hyndman, Benoît Gagnon, Sabrina Cournoyer, Benoît Roberge et le chef Normand Laprise, sera à l’horaire le 9 décembre. Un nouveau chapitre régulier de Coups de food, pour une neuvième année, est également en préparation pour l’hiver.

On a particulièrement hâte de goûter au Mur des pâtissiers (lundi, 20h, à compter du 3 octobre, si les élections vous laissent de glace…), traduction québécoise du succès canadien Wall of Bakers, qui réunit les meilleur.e.s pâtissier.ère.s amateurs, dont les aptitudes sont jugées par des pointures de la trempe de Patrice Demers et Ricardo.

Parmi les autres acquisitions de l’antenne, on se régalera de Meilleur chef maison, Gordon Ramsay: chef au sommet, Et que ça cuise et Jamie: ensemble à Noël, avec Jamie Oliver.

L’émission Le Restaurant débute à Zeste ce jeudi, 18 août, à 21h (en rediffusion le dimanche à 12h et 17h, le lundi à 23h et le mardi à midi). Le premier épisode sera disponible sur la plateforme TVA+.