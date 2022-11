Hubert Lenoir sacré grand gagnant de l’ADISQ 2022

Hubert Lenoir a triomphé au Gala de l’ADISQ 2022. Le chanteur de Secret a remporté les convoités trophées d’artiste de l’année – rayonnement international, d’auteur de l’année et d’interprète masculin de l’année, soit tous les prix pour lesquels il était nommé pour la cérémonie.

Il faut dire que c’était écrit dans les étoiles; son album PICTURA DE IPSE: Musique directe lui a permis de récolter 11 nominations, le positionnant loin en tête, et il avait déjà récolté quatre Félix plus tôt cette semaine lors du Premier Gala de l’ADISQ et du Gala de l’industrie.

En allant chercher son deuxième prix, l’auteur-compositeur-interprète a poussé quelques jurons, pour un discours à son image. «Yo! ça va prendre plus que 42 secondes, sérieux, crissez-moi patience», a-t-il lancé d’entrée de jeu. En retirant ses lunettes d’un mouvement théâtral, il a annoncé à ses compères qu’ils auront «tous à choisir entre le bien et la facilité», juste avant de faire un «props à [son] deep throat en 2018», référant à ce moment d’anthologie.

Peu après, c’est vêtu d’un chapeau de cowboy, d’une veste de sureté et de bas de nylon qu’il a retirés en se tortillant qu’il a donné une performance bien raccord avec son amour pour les coups d’éclat.

Les gens qui disent que ma musique s’écoute juste dans les grands centres urbains, peut-être que maintenant vous pouvez juste… shut the fuck up. Hubert Lenoir en allant chercher son prix d’interprète masculin de l’année à la fin du gala

Parmi les lauréat.e.s de la soirée, mentionnons Ariane Roy, qui est repartie avec le Félix de révélation de l’année, Roxane Bruneau, qui a été sacrée interprète féminine de l’année, Salebarbes, qui s’est mérité la statuette de groupe ou duo de l’année ainsi que FouKi (rebaptisé «Funky» par Ginette Reno!) et Jay Scøtt qui ont remporté le trophée pour la chanson de l’année grâce à Copilote.