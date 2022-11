Théodore Pellerin mis en lumière pour le César du meilleur espoir masculin

L’acteur québécois Théodore Pellerin figure sur la liste indicative des Révélations 2023 de l’Académie des César, dévoilée mercredi. Il pourrait alors être nommé dans la catégorie du meilleure espoir masculin pour la 48e cérémonie des Césars qui aura lieu en février prochain.

Chaque année, le Comité de Révélations de l’Académie des César choisit plusieurs jeunes acteurs et actrices qui ont su se démarquer dans le paysage cinématographique français. Les 32 jeunes sélectionnés font alors partie des Révélations de l’organisme de distinction. L’idée est de mettre en avant des acteurs de talent pour faciliter le vote des membres de l’Académie.

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma et @CHANEL, Partenaire Officiel, présentent LES RÉVÉLATIONS 2023 ! #César2023 pic.twitter.com/MWlA9nEi5l — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) November 16, 2022 Tweet de l’Académie des Césars sur les Révélations 2023.

Du national à l’international

En 2018, à 21 ans, Théodore Pellerin remporte l’Iris de la révélation de l’année pour Chien de garde, réalisé par Sophie Dupuis.

Il passe ensuite sur la scène internationale, notamment à travers des films américains comme Never Rarely Sometimes Always, d’Eliza Hittman, en 2020, ou belges tel que May Day, de Karen Cinorre, en 2021.

C’est avec le film français La dérive des continents (au sud), de Lionel Baier, que Théodore Pellerin se démarque à l’âge de 25 ans pour l’Académie des César.

La dérive des continents (au sud)

Bande annonce de La dérive des continents (au sud).

Albert, interprété par Théodore Pellerin, est bénévole dans un centre de réfugiés en Sicile où travaille aussi sa mère, Nathalie. En mission pour l’Union européenne, elle doit organiser la prochaine visite d’Emannuel Macron et d’Angela Merkel de le camp de migrants. Mais le film montre surtout l’histoire d’une relation mère-fils compliquée; Albert milite pour une ONG et est arrivé sans prévenir sur le camp en tant que bénévole, alors même qu’il avait coupé les ponts avec sa mère depuis neuf ans. S’en suit une histoire de retrouvailles, au coeur d’une mission diplomatique délicate.

Le Projet Révélations Dans le cadre des Révélations, un court-métrage dans lequel apparaitront les 32 acteurs et actrices révélés sera réalisé par la Française Audrey Diwan. Le court métrage sera une adaptation du récit d’Annie Ernaux, qui traite de l’avortement. Il pourra être découvert le 16 janvier, lors de la soirée des Révélations, et sur les réseaux sociaux de l’Académie des César.