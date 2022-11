Martin Matte à la barre d’un talk-show à l’automne 2023

L’humoriste Martin Matte ajoutera une corde à son arc à l’automne 2023: il animera son premier talk-show en carrière, dont le titre n’a pas été dévoilé.

Le créateur des Beaux malaises sera à la barre de 10 émissions hebdomadaires d’une heure, présentées en direct de l’Espace St-Denis et diffusées sur les ondes de TVA. Il accueillera sur son plateau des invité.e.s de marque ainsi que des collaborateur.rice.s.

Le contenu de l’émission s’annonce éclectique, Martin Matte ne semblant pas se contenter de discuter à bâtons rompus avec ses convives. Sketchs sur place, prestations musicales de pair avec le groupe maison, reportages, fictions et une foule d’autres idées créatives sont au programme, annonce TVA par communiqué.

Quant au ton de l’animateur, qui tentera de délier les langues de ses invité.e.s sur une multitude de sujets, on peut s’attendre à l’humour mordant qu’on lui connaît, mais également à l’ironie qui lui est si caractéristique.

«En direct en plus, cela me déstabilisera, me fera perdre mes repères et me conduira vers mon premier cuisant échec. On dit que l’échec est un passage qui te prépare pour ton prochain succès, mon projet suivant sera donc un grand succès!», a déclaré, facétieux, dans le communiqué l’humoriste, parmi les grands favoris du public québécois.

Cette nouvelle émission constitue certainement un rendez-vous prometteur de la rentrée automnale 2023.