«ALPHA_02»: creuser l’énigme

Avec la série documentaire ALPHA_02: le mystère Alexandre Cazes, maintenant disponible sur ICI Tou.tv, les journalistes Monic Néron et Simon Coutu explorent les zones d’ombre qui persistent dans l’histoire d’Alexandre Cazes, un jeune québécois à la tête d’un site transactionnel sur le dark web.

Juillet 2017. Les médias à travers le monde rapportent la mort d’Alexandre Cazes, un trifluvien de 25 ans décédé dans une prison de Bangkok, en Thaïlande. Accusé par le FBI d’être le fondateur d’AlphaBay, un site d’achat et de vente de produits illégaux (des drogues, notamment), il est arrêté sous 16 chefs d’accusation dans ce pays d’Asie où il mène une vie de luxe grâce à son investissement dans la cryptomonnaie et un pourcentage qu’il tirait de chaque transaction sur la plateforme illicite.

Pour sa mère, Danielle Héroux, le choc est total: elle apprend l’arrestation de son fils et ses activités criminelles quand la GRC et le FBI débarquent dans sa maison pour une perquisition. Une semaine plus tard, après qu’on lui ait annoncé sans cérémonie la mort de son fils, elle prend l’avion vers Bangkok à la recherche de réponses qui tardent toujours, cinq ans plus tard.

Percer le mystère

Danielle Héroux, la mère d’Alexandre Cazes. Photo: Radio-Canada/A Média.

Monic Néron, qui avait déjà travaillé avec la boîte de production A Média pour Le dernier soir, et Simon Coutu ont fait tout un travail de recherche, mais ont aussi été capables de faire ce que peu de gens avaient réussi jusqu’à maintenant: obtenir les témoignages de proches d’Alexandre Cazes.

Ainsi, on en découvre davantage sur le passé de ce jeune homme qui rêvait de richesse depuis toujours et qui était perçu comme un vrai petit crac d’informatique par ses amis. Plus encore, c’est par leurs récits qui diffèrent les uns des autres qu’on saisit combien Alexandre Cazes cachait la vérité à son entourage.

Pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Comme Alexandre Cazes a gardé ses activités secrètes, ses proches ne savent toujours pas avec assurance distinguer le vrai du faux. Personne ne sait non plus s’il était seul dans l’aventure AlphaBay. Avait-il un complice? A-t-il reçu une commande d’une organisation criminelle, comme sa mère le soupçonne?

Le mystère se poursuit avec sa mort énigmatique. Selon ce qu’on a annoncé à Danielle Héroux, son fils s’est pendu dans la douche, alors qu’il était en attente d’extradition vers les États-Unis, là où il devait subir son procès. Mais, en voyant la cellule, elle a conclu qu’il était impossible que son fils se soit enlevé la vie. Les amis d’Alexandre Cazes ne croient pas, eux non plus, au suicide. Même son avocat, qui a vu les bandes de la caméra de surveillance, assure que les images soulèvent plus de questions que de réponses.

Alexandre Cazes a-t-il été «liquidé» parce que des gens avaient intérêt à le garder dans le silence? C’est du moins ce que sa mère croit… et ce que la série tente d’éclaircir.

ALPHA_02: le mystère Alexandre Cazes, réalisé par Frédéric Nassif, est disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv. Les quatre épisodes d’une heure seront diffusés en rafale à la télévision de Radio-Canada du 2 au 5 janvier, à 21h.