Occupation Double: des retrouvailles émouvantes avec la famille

Jimy et Claudia, les grands gagnants d’OD Martinique, ont eu droit à des retrouvailles touchantes en compagnie de leur famille et ami.e.s lors de leur retour au Québec, et des images de ces moments ont été captées par l’équipe. En effet, ces moments émouvants ont été partagés via la page Instagram d’OD Officiel.

«C’est aujourd’hui le grand jour! Le jour où j’ai enfin retrouvé ma famille», annonçait notamment un Jimy heureux.

«💛🌊 @jimy.od_officiel, qui ne réalise toujours pas ce qui se passe, commence par retrouver sa famille. 🥰La suite sur occupationdouble.noovo.ca.», lançait la production sous cette touchante vidéo.

https://www.instagram.com/od_officiel/?utm_source=ig_embed&ig_rid=559c53bb-d937-4f20-a2c8-2796cbd9f19f

Le papa de Jimy, entre autres, était très heureux de revoir son fils.

«Comme si j’avais arrêté d’attendre, là je l’ai mon gars, il est revenu», lançait-il, avec émotion.

Claudia a elle aussi eu le droit à ce moment magique de retrouvailles familiales.

Et tant qu’à y être, en voici d’autres avec Aïssa et Walide :