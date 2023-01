Béatrice Picard prend sa retraite des «Simpson»

La vétérane Béatrice Picard a enregistré ce mercredi son ultime épisode de la mythique émission d’animation Les Simpson, a annoncé Télétoon la nuit sur sa page Facebook, lui rendant hommage dans un message de remerciements.

La comédienne, née en 1929, personnifiait depuis 33 ans la voix québécoise éraillée de Marjorie Jacqueline Simpson, mieux connue sous le surnom de Marge, matriarche à la chevelure cylindrique de la famille complétée par Homer, Lisa, Bart et Maggie.

«Bonne retraite, madame Picard», écrit la chaîne spécialisée de dessins animés à l’humour déjanté, parsemant son message de cœurs (jaunes, bien sûr, épiderme de la célébrissime famille Simpson oblige). «Bien que cela nous peine beaucoup, c’est clairement un repos bien mérité! Merci pour tout madame Picard, on vous envoie tout plein de love!»

Les internautes se sont empressé.e.s de témoigner à la grande dame de la scène culturelle québécoise leur affection dans un florilège de commentaires.

Si Béatrice Picard est bien connue pour ses rôles dans des séries marquantes telles que Symphorien et Cré Basile, elle est toujours active à 93 ans. Dans la dernière année, elle a accordé un long entretien à André Robitaille avec Les petits bonheurs de Béatrice, a présenté le spectacle Béatrice et Marie-Josée en mots dits, et on a pu la voir dans le court métrage Suzanne et Chantal de Rachel Graton, qui a été projeté aux festivals Plein(s) Écran(s) et Longue vue sur le court.

Sa retraite des Simpson n’est donc pas la fin de sa carrière.